Более 30 лет Эдриан Ньюи остаётся одним из ключевых фигур в мире Формулы 1 – его машины побеждали на гонках и чемпионатах. В последнее время его имя активно обсуждается в связи с возможным уходом из Red Bull Racing из-за напряжённой обстановки.

Ходят слухи, что Ньюи может перейти в другую команду, возможно, в Ferrari, где его, как говорят, ждут щедрые условия труда. Вице-чемпион мира 1992 года Риккардо Патрезе утверждает, что Ньюи стоит любых денег, и его переход в итальянскую команду принесёт победы.

Патрезе отмечает, что Ньюи является чемпионом среди инженеров и при его участии любая машина становится победной. В то же время, он признаёт, что не уверен, действительно ли конструктор сменит место работы.

Бывший напарник Найджела Мэнселла, Жак Вильнёв, подчёркивает, что Ньюи обладает уникальным талантом ощущать потребности гонщика и искать оптимальные решения, основанные не только на расчётах, но и на интуиции.

Ньюи за свою карьеру сотрудничал с несколькими командами, которые завоёвывали титулы, и его талант и опыт ценятся в мире автоспорта. Он продолжает быть одним из самых влиятельных фигур в Формуле 1, и его возможное переезд в другую команду набирает обороты в спортивных изданиях.