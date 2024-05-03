Rezvani Arsenal: мощный бронированный внедорожник

Пока информация о новинке держится в строгой тайне, однако компания заверяет, что Arsenal станет самым передовым бронированным автомобилем класса люкс.

Представители бренда сообщили, что внедорожник будет оснащен передовой технологией бронирования, не имеющей себе равных на сегодняшний день. Вместо традиционной баллистической стали, в Arsenal будет использоваться инновационный композитный материал, который обеспечивает высокий уровень защиты B6. Таким образом, модель будет надежно защищать от выстрелов из различного оружия.

Несмотря на сдержанность в деталях, известно, что Arsenal получит военный дизайн, отличающийся особым стилем и изысканностью, не свойственными другим моделям компании. Предварительные тизеры намекают на наличие выпуклого капота, закругленной крыши и слепых зон размером с Техас. Кроме того, внедорожник будет оборудован семью посадочными местами и традиционными элементами роскоши.

Одним из ключевых аспектов новинки станет двигатель V8 мощностью 420 лошадиных сил. Это указывает на то, что Arsenal вероятно будет основан на одной из моделей: Cadillac Escalade, Chevrolet Tahoe или GMC Yukon, так как все они оснащены 6,2-литровым двигателем V8 с аналогичной мощностью. Кроме того, также подтверждены планы по выпуску варианта с мощностью 675 лошадиных сил.

Цена на новинку начинается с отметки в 225 000 долларов США, причем бронирование не является обязательной опцией. В настоящее время компания принимает предварительные заказы с возвращаемым депозитом в размере 150 долларов. Поставки запланированы на начало лета текущего года.

Тем временем, важно отметить, что Rezvani также опубликовал динамичный тизер на свой гигантский пикап Hercules 6x6.