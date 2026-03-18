Стоимость аварий гонщиков после двух этапов: рейтинг

В 2026 году в чемпионате Формулы 1 уже успели пройти как предсезонные тесты, так и первые два этапа — в Мельбурне и Шанхае. По их итогам пользователи Reddit провели собственный расчет стоимости восстановления автомобилей после инцидентов на трассе и сформировали рейтинг пилотов по размеру нанесенного финансового ущерба своим командам.

Лидером этого антирейтинга стал Кими Антонелли. Его авария, произошедшая во время третьей свободной практики Гран При Австралии, обошлась команде Mercedes в 907 тысяч долларов США, что стало крупнейшей тратой на восстановление машины в этом сезоне.

Вторым по размеру затрат значится Оскар Пиастри. Австралиец серьезно повредил свой болид McLaren, попав в аварию при выезде на стартовую решетку домашней гонки. Устранение последствий инцидента обошлось его команде в 641 тысячу долларов.

Замыкает тройку самых дорогих аварий Айзек Хаджар. Представитель Red Bull Racing разбил свой автомобиль на предсезонных испытаниях в Барселоне, что стоило команде 574 тысячи долларов.

Всего, начиная с начала года, повреждения на своих болидах из-за различных происшествий получили одиннадцать гонщиков. Совокупная стоимость восстановительных работ составила внушительную цифру — 3 миллиона 492 тысячи долларов. В среднем на одного гонщика эта сумма составляет 317 тысяч долларов.

Ниже представлен полный рейтинг затрат на восстановление машин после аварий в Формуле 1 по итогам тестов и первых двух этапов 2026 года:

Гонщик Команда Затраты на ремонт К.Антонелли Mercedes $907 тыс. О.Пиастри Mclaren $641 тыс. А.Хаджар Red Bull $574 тыс. М.Ферстаппен Red Bull $350 тыс. С.Перес Cadillac $210 тыс. Д.Расселл Mercedes $150 тыс. Л.Норрис McLaren $150 тыс. К.Сайнс Williams $150 тыс. П.Гасли Alpine $150 тыс. Г.Бортолето Audi $150 тыс. Э.Окон Haas $60 тыс.

Таким образом, первые гонки сезона уже внесли значительные корректировки в финансовое положение многих команд, вынужденных устранять последствия столкновений и аварий.