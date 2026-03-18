Стоимость аварий гонщиков после двух этапов: рейтинг

В 2026 году в чемпионате Формулы 1 уже успели пройти как предсезонные тесты, так и первые два этапа — в Мельбурне и Шанхае. По их итогам пользователи Reddit провели собственный расчет стоимости восстановления автомобилей после инцидентов на трассе и сформировали рейтинг пилотов по размеру нанесенного финансового ущерба своим командам.
Лидером этого антирейтинга стал Кими Антонелли. Его авария, произошедшая во время третьей свободной практики Гран При Австралии, обошлась команде Mercedes в 907 тысяч долларов США, что стало крупнейшей тратой на восстановление машины в этом сезоне.
Вторым по размеру затрат значится Оскар Пиастри. Австралиец серьезно повредил свой болид McLaren, попав в аварию при выезде на стартовую решетку домашней гонки. Устранение последствий инцидента обошлось его команде в 641 тысячу долларов.
Замыкает тройку самых дорогих аварий Айзек Хаджар. Представитель Red Bull Racing разбил свой автомобиль на предсезонных испытаниях в Барселоне, что стоило команде 574 тысячи долларов.
Всего, начиная с начала года, повреждения на своих болидах из-за различных происшествий получили одиннадцать гонщиков. Совокупная стоимость восстановительных работ составила внушительную цифру — 3 миллиона 492 тысячи долларов. В среднем на одного гонщика эта сумма составляет 317 тысяч долларов.
Ниже представлен полный рейтинг затрат на восстановление машин после аварий в Формуле 1 по итогам тестов и первых двух этапов 2026 года:
|Гонщик
|Команда
|Затраты на ремонт
|К.Антонелли
|Mercedes
|$907 тыс.
|О.Пиастри
|Mclaren
|$641 тыс.
|А.Хаджар
|Red Bull
|$574 тыс.
|М.Ферстаппен
|Red Bull
|$350 тыс.
|С.Перес
|Cadillac
|$210 тыс.
|Д.Расселл
|Mercedes
|$150 тыс.
|Л.Норрис
|McLaren
|$150 тыс.
|К.Сайнс
|Williams
|$150 тыс.
|П.Гасли
|Alpine
|$150 тыс.
|Г.Бортолето
|Audi
|$150 тыс.
|Э.Окон
|Haas
|$60 тыс.
Таким образом, первые гонки сезона уже внесли значительные корректировки в финансовое положение многих команд, вынужденных устранять последствия столкновений и аварий.