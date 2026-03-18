Главная Новости Mercedes Стоимость аварий гонщиков после двух этапов: рейтинг
Новости

Ущерб от аварий в Формуле 1 2026: Антонелли, Пиастри и Хаджар возглавили рейтинг самых дорогих для команд гонщиков сезона.
Демид Поршнев
18.03.2026, 15:22·2 мин
Фото: F1news.ru

В 2026 году в чемпионате Формулы 1 уже успели пройти как предсезонные тесты, так и первые два этапа — в Мельбурне и Шанхае. По их итогам пользователи Reddit провели собственный расчет стоимости восстановления автомобилей после инцидентов на трассе и сформировали рейтинг пилотов по размеру нанесенного финансового ущерба своим командам.

Лидером этого антирейтинга стал Кими Антонелли. Его авария, произошедшая во время третьей свободной практики Гран При Австралии, обошлась команде Mercedes в 907 тысяч долларов США, что стало крупнейшей тратой на восстановление машины в этом сезоне.

Вторым по размеру затрат значится Оскар Пиастри. Австралиец серьезно повредил свой болид McLaren, попав в аварию при выезде на стартовую решетку домашней гонки. Устранение последствий инцидента обошлось его команде в 641 тысячу долларов.

Замыкает тройку самых дорогих аварий Айзек Хаджар. Представитель Red Bull Racing разбил свой автомобиль на предсезонных испытаниях в Барселоне, что стоило команде 574 тысячи долларов.

Всего, начиная с начала года, повреждения на своих болидах из-за различных происшествий получили одиннадцать гонщиков. Совокупная стоимость восстановительных работ составила внушительную цифру — 3 миллиона 492 тысячи долларов. В среднем на одного гонщика эта сумма составляет 317 тысяч долларов.

Ниже представлен полный рейтинг затрат на восстановление машин после аварий в Формуле 1 по итогам тестов и первых двух этапов 2026 года:

ГонщикКомандаЗатраты на ремонт
К.АнтонеллиMercedes$907 тыс.
О.ПиастриMclaren$641 тыс.
А.ХаджарRed Bull$574 тыс.
М.ФерстаппенRed Bull$350 тыс.
С.ПересCadillac$210 тыс.
Д.РасселлMercedes$150 тыс.
Л.НоррисMcLaren$150 тыс.
К.СайнсWilliams$150 тыс.
П.ГаслиAlpine$150 тыс.
Г.БортолетоAudi$150 тыс.
Э.ОконHaas$60 тыс.

Таким образом, первые гонки сезона уже внесли значительные корректировки в финансовое положение многих команд, вынужденных устранять последствия столкновений и аварий.

Источник

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация