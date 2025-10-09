«Авито» вводит «умный» трейд-ин: как обменять автомобиль онлайн, не выходя из дома

Сервис "Авито Авто" объявил о запуске новой цифровой услуги, способной изменить традиционный подход к обмену автомобилей в России. Согласно свежим данным платформы, интерес к подобному формату демонстрируют более 40% частных продавцов — этот показатель стабильно увеличивается. Теперь процесс продажи старого автомобиля и выбора нового реализован в одном онлайн-пространстве, что позволяет совершать сделки быстрее и проще.

Цифровой путь от старого к новому

Внедрение обновленной опции стало возможным благодаря интеграции аукциона и сервиса селекта в "Авито Авто". Пользователям предоставлен полный онлайн-цикл: оценка текущего автомобиля и подбор следующего транспортного средства. Примером успешного использования новой функции стал обмен Kia Rio 2016 года на Sportage 2020 года в Казани, что демонстрирует эффективность системы на практике.

Как работает "умный" трейд-ин?

Для продавцов предусмотрена возможность создать заявку на аукционе, указав "трейд-ин" и параметры своего автомобиля, а также желаемые условия обмена. Дилеры, участвующие в системе, предоставляют индивидуальные предложения с расчетом доплаты. В случае отказа от оффера продавец ничем не рискует. Если условия устраивают, менеджер сервиса организует осмотр автомобиля и заключение сделки непосредственно у дилера.

Покупатели также могут выбрать интересующую модель, отправить запрос и сразу получить информацию о возможной величине доплаты за их прежнюю машину. На протяжении всего процесса их сопровождает персональный менеджер, берущий на себя все организационные вопросы — от консультации до оформления покупки.

Кому доступна услуга и в каких регионах

Сервис рассчитан на владельцев легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. К транспортным средствам предъявляются требования: пробег не должен превышать 250 000 километров, возраст — не более 20 лет, отсутствие истории эксплуатации в каршеринге и участия в аварийных продажах.

Пилотная версия трейд-ин запущена в семи регионах России, а к проекту уже подключились 12 дилерских центров. В ближайших планах компании — расширение числа партнеров и географии присутствия.

Комментарий эксперта: рынок меняется

Андрей Ковалев, руководитель отдела автомобилей с пробегом "Авито", подчеркивает, что цифровые технологии становятся неотъемлемой частью авторынка. Если раньше продавцам приходилось тратить время на поиск и сравнение новых автомобилей после продажи старого, то теперь все инструменты собраны на одной платформе, что значительно упрощает процесс обмена.

В результате внедрения новой опции обмен автомобилей становится более прозрачным и удобным для участников рынка.

Ранее сообщалось, что эксперты "Авито" выделили ключевую тенденцию текущего года: растущее влияние автоматизированных решений на рынок.

Источник. Фото — Яндекс Карты.