Планы Renault раскрыты: акцент на гибридах, автомобилях среднего класса и ускорении развития на волне успеха моделей 5, Twingo и Scenic

Компания Renault готовится представить новую среднесрочную стратегию развития, которая получит название ‘FutuREady’. Официальная презентация плана назначена на 10 марта. Руководство автопроизводителя намерено опереться на успех ключевых моделей, среди которых новые версии Twingo, Renault 5 и Scenic с электрическими силовыми установками.

Генеральный директор Renault Франсуа Прово сообщил, что грядущая стратегия будет сфокусирована на обновлении модельного ряда, внедрении современных технологий и оптимизации производственных процессов. Главная задача — снизить расходы и усилить позиции на фоне растущей конкуренции со стороны китайских автопроизводителей.

Франсуа Прово занял пост главы компании семь месяцев назад, сменив на этой должности Луку де Мео. Предыдущий план развития под названием ‘Renaulution’ позволил Renault не только выйти из убытков в размере 7 миллиардов евро, но и достичь рекордной прибыли, выпустив 22 новые модели и кардинально перестроив структуру компании. Прово, ранее занимавший должность директора по закупкам и проработавший в Renault 23 года, собирается продолжить курс на повышение эффективности и конкурентоспособности.

В рамках нового этапа развития Франсуа Прово акцентирует внимание на необходимости удерживать высокие стандарты в разработке и производстве автомобилей. По его словам, продукт оставался в центре внимания и в ходе реализации предыдущей стратегии, и сохранит приоритетное значение в будущем. Руководитель Renault отмечает, что компания планирует запустить второй цикл успешных новинок на европейском рынке.

В частности, дизайнерским и инженерным командам предстоит закрепить успехи, достигнутые при создании обновленных моделей Renault 5 и Twingo, а также при переосмыслении классических автомобилей, таких как Renault 4, в современном электрическом исполнении. Компания продолжит курс на выпуск доступных и технологичных электромобилей, чтобы опережать конкурентов, включая Volkswagen, и удовлетворять запросы европейских потребителей.