Renault Arkana прощается: стильный купе-кроссовер уходит из ассортимента в Великобритании навсегда.

Рост популярности купе-SUV был значительным за последнее десятилетие, многие производители пробовали себя в этом сегменте, поэтому решение Renault прекратить производство Arkana стало некоторым сюрпризом.

Официальное заявление французской компании гласит: «С учетом того, что в прошлом году к модельному ряду Renault в сегменте SUV присоединились Symbioz и Rafale, решение было принято сосредоточиться на четырех основных моделях: Captur, Austral, Symbioz и Rafale».

Arkana уже снята с продажи, и известно, что у компании нет планов заменить ее моделью следующего поколения. Вместо этого в растущем ассортименте электромобилей Renault появилось возрождение старых моделей, таких как 5 и 4, которые займут аналогичное кроссоверное пространство ушедшей модели.

Аркана, основанная на той же платформе CMF-B, что и Renault Captur, изначально была представлена в России перед запуском на британский рынок в 2021 году. Через два года Arkana получила рестайлинг в соответствии с собственным обновлением бренда Renault.

На момент запуска предлагался 1,3-литровый бензиновый двигатель мощностью 138 л.с., хотя его в конечном итоге заменил полностью гибридный 1,6-литровый бензиновый агрегат от Renault. Когда в этом году модель сняли с производства, цены начинались от чуть более £27 000; учитывая, что аналогичный по размеру Symbioz стартует от немного менее £30 000, Renault, очевидно, считает, что этот сегмент рынка у них должным образом охвачен.