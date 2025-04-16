Создатель электрокара "Атом" представил новый бренд автомобилей Цитата: "Это станет символом альтернативы и независимости от старых стереотипов"

Разработчик российского электромобиля «Атом» зарегистрировал новый бренд под названием «Атом Пульс». Он приобрел права на несколько классов, что позволяет использовать новое наименование в различных областях товаров и услуг.

Одним из направлений, где можно будет увидеть новый бренд, станут автомобили, включая беспилотники, которые набирают популярность. Также под названием «Атом Пульс» будут разрабатываться электромоторы, программы для компьютеров, а также устройства глобальной системы позиционирования GPS. Кроме того, под этим брендом могут быть запущены образовательные проекты, развлекательные, спортивные, культурно-просветительные мероприятия, услуги соцсетей и многое другое.

Что касается логотипа нового бренда, он отличается от символики, которую имеет головная компания. У «Атом Пульс» знак выполнен в виде молнии, в то время как у «Атома» в логотипе стилизованная литера «А».

Электрокар «Атом» представляет собой приподнятый хэтчбек длиной до четырех метров. Он построен на уникальной платформе, разработанной отечественными специалистами. В автомобиле установлен 150-сильный электромотор и аккумуляторная батарея, обеспечивающая запас хода до 500 километров.

Согласно планам, производство новинки будет осуществляться на заводе «Москвич», и запуск ожидается приблизительно в июне текущего года. Предварительно цена автомобиля будет составлять от 3 до 4 миллионов рублей.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что к концу 2025 года в России планируют увеличить скорость зарядки электрокаров.