Расселл одержал победу в субботнем спринте в Шанхае

В Шанхае состоялся субботний спринт Формулы 1, который прошёл при ясной и сухой погоде. Температура воздуха колебалась в пределах +15…16 градусов, а асфальт прогревался до +23 градусов. Спринт стартовал рано утром по местному времени, когда значительная часть болельщиков ещё отдыхала, ведь основные события гоночного уик-энда были запланированы на более поздние часы.

Шанхай принимает субботний спринт уже третий год подряд. В пятничных заездах доминировали представители Mercedes — Джордж Расселл показал лучший результат как в единственной тренировке, так и в квалификации к спринту. Его напарник Кими Антонелли дважды стал вторым. Остальные пилоты уступили заметно больше, но сохранялась интрига: машины Mercedes не лучшим образом стартовали в начале сезона, чем надеялись воспользоваться конкуренты.

На первой линии стартовой решётки разместились гонщики Mercedes. Со второго ряда в спринте стартовали Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон, а с третьего — Оскар Пиастри и Шарль Леклер. В Williams пришлось изменить настройки машины Алекса Элбона, что стало нарушением режима закрытого парка — в итоге Элбон отправился на дистанцию с пит-лейна. Гонщикам предстояло преодолеть 19 кругов.

Компания Pirelli подготовила для этапа в Шанхае среднюю тройку составов: С2, С3 и С4, которые выступили в роли Hard, Medium и Soft. На старте спринта Айзак Хаджар выбрал Soft, Лиам Лоусон и Фернандо Алонсо — Hard, остальные предпочли Medium.

Старт спринта прошёл напряжённо: Льюис Хэмилтон смог отыграть сразу три позиции и выйти в лидеры. У Оливера Линдблада произошёл разворот, а Кими Антонелли и Макс Ферстаппен потеряли по шесть мест, Нико Хюлкенберг опустился на восемь позиций ниже.

Судьи рассмотрели инцидент между Хаджаром и Антонелли — Кими Антонелли получил 10-секундный штраф за то, что вытеснил Айзека Хаджара за пределы трассы.

После второго круга в десятке лидеров оказались: Хэмилтон, Расселл, Леклер, Норрис, Пиастри, Антонелли, Берман, Хаджар, Гасли, Лоусон.

Джордж Расселл несколько раз выходил вперёд, когда у Хэмилтона заканчивался заряд батареи, но Льюис оперативно восстанавливал энергии и возвращал себе первую позицию. Шарль Леклер держался позади, особо не вмешиваясь в борьбу и экономя ресурс резины.

Позиции между гонщиками Mercedes менялись несколько раз, однако на шестом круге Расселлу удалось выйти в лидеры и создать отрыв.

Шарль Леклер начал оказывать давление на Хэмилтона и на восьмом круге смог его опередить. В борьбе за четвёртое место Кими Антонелли оказался быстрее Ландо Норриса.

На девятом круге Хэмилтон предпринял попытку вернуть позицию у Леклера, но Шарль отбил атаку. К их группе вплотную приблизился Антонелли.

Топ-10 после десяти кругов: Расселл, Леклер, Хэмилтон, Антонелли, Норрис, Пиастри, Берман, Хаджар, Лоусон, Гасли.

В борьбе за 16-е место на десятом круге Нико Хюлкенберг смог обойти Карлоса Сайнса.

Антонелли начал прессинговать Хэмилтона, и на двенадцатом круге «энергетическая дуэль» завершилась победой Кими.

Оливер Линдблад был вынужден остановить машину в боксах и завершить заезд досрочно. Сход с дистанции также был зафиксирован у Валттери Боттаса из-за потери мощности мотора, а Нико Хюлкенберг остановился прямо на трассе. Кими Антонелли опередил Леклера и вышел на второе место.

Для эвакуации автомобиля Хюлкенберга на трассу выехал автомобиль безопасности. Несколько пилотов воспользовались моментом и провели пит-стопы.

Порядок пилотов за автомобилем безопасности: Расселл, Леклер, Норрис, Хэмилтон, Лоусон, Берман, Антонелли, Пиастри, Гасли, Окон.

Серхио Перес во время режима автомобиля безопасности нарушил правила и получил штраф в размере пяти секунд.

На семнадцатом круге рестарт прошёл без потерь для Джорджа Расселла — он сохранил лидерство. Кими Антонелли опередил Берман, Оскар Пиастри прошёл Лоусона, а Хэмилтон вновь оказался впереди Норриса.

На восемнадцатом круге Антонелли опередил Лоусона, а на девятнадцатом — Пиастри, поднявшись на пятое место.

В напряжённой борьбе Джордж Расселл одержал победу в субботнем спринте в Шанхае. Шарль Леклер пересёк финишную черту вторым, уступив лидеру 0,674 секунды. Третью позицию занял Льюис Хэмилтон.

Впереди участников ждёт квалификация к воскресному Гран При.

Результаты спринта

Пилот Команда Время Скорость Пит 1. Д.Расселл Mercedes - 1 2. Ш.Леклер Ferrari +0.674 1 3. Л.Хэмилтон Ferrari +2.554 1 4. Л.Норрис McLaren +4.433 1 5. К.Антонелли Mercedes +5.688 1 6. О.Пиастри McLaren +6.809 1 7. Л.Лоусон Racing Bulls +10.900 8. О.Берман Haas +11.271 9. М.Ферстаппен Red Bull +11.619 1 10. Э.Окон Haas +13.887 11. П.Гасли Alpine +14.780 12. К.Сайнс Williams +15.753 13. Г.Бортолето Audi +15.858 14. Ф.Колапинто Alpine +16.393 1 15. А.Хаджар Red Bull +16.430 1 16. А.Элбон Williams +20.014 1 17. Ф.Алонсо Aston Martin +21.599 18. Л.Стролл Aston Martin +21.971 1 19. С.Перес Cadillac +28.241 1

Лучший круг в гонке: Шарль Леклер (Ferrari) — 1:34.753 (19 круг).

Причины сходов

Пилот Команда Кругов Причина А.Линдблад Racing Bulls 11 мех.проблема В.Боттас Cadillac мех.проблема Н.Хюлкенберг Audi мех.проблема

Положение в чемпионате: Личный зачёт

Пилот Страна Команда Очки 1. Д.Расселл Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 33 2. К.Антонелли Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 22 3. Ш.Леклер Scuderia Ferrari HP 22 4. Л.Хэмилтон Scuderia Ferrari HP 18 5. Л.Норрис McLaren Mastercard F1 Team 15 6. М.Ферстаппен Oracle Red Bull Racing 8 7. О.Берман TGR Haas F1 Team 7 8. А.Линдблад Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 4 9. Г.Бортолето Audi Revolut F1 Team 2 10. Л.Лоусон Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 2 11. П.Гасли BWT Alpine F1 Team 1

