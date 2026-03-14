Расселл одержал победу в субботнем спринте в Шанхае

В Шанхае состоялся субботний спринт Формулы 1, который прошёл при ясной и сухой погоде. Температура воздуха колебалась в пределах +15…16 градусов, а асфальт прогревался до +23 градусов. Спринт стартовал рано утром по местному времени, когда значительная часть болельщиков ещё отдыхала, ведь основные события гоночного уик-энда были запланированы на более поздние часы.
Шанхай принимает субботний спринт уже третий год подряд. В пятничных заездах доминировали представители Mercedes — Джордж Расселл показал лучший результат как в единственной тренировке, так и в квалификации к спринту. Его напарник Кими Антонелли дважды стал вторым. Остальные пилоты уступили заметно больше, но сохранялась интрига: машины Mercedes не лучшим образом стартовали в начале сезона, чем надеялись воспользоваться конкуренты.
На первой линии стартовой решётки разместились гонщики Mercedes. Со второго ряда в спринте стартовали Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон, а с третьего — Оскар Пиастри и Шарль Леклер. В Williams пришлось изменить настройки машины Алекса Элбона, что стало нарушением режима закрытого парка — в итоге Элбон отправился на дистанцию с пит-лейна. Гонщикам предстояло преодолеть 19 кругов.
Компания Pirelli подготовила для этапа в Шанхае среднюю тройку составов: С2, С3 и С4, которые выступили в роли Hard, Medium и Soft. На старте спринта Айзак Хаджар выбрал Soft, Лиам Лоусон и Фернандо Алонсо — Hard, остальные предпочли Medium.
Старт спринта прошёл напряжённо: Льюис Хэмилтон смог отыграть сразу три позиции и выйти в лидеры. У Оливера Линдблада произошёл разворот, а Кими Антонелли и Макс Ферстаппен потеряли по шесть мест, Нико Хюлкенберг опустился на восемь позиций ниже.
Судьи рассмотрели инцидент между Хаджаром и Антонелли — Кими Антонелли получил 10-секундный штраф за то, что вытеснил Айзека Хаджара за пределы трассы.
После второго круга в десятке лидеров оказались: Хэмилтон, Расселл, Леклер, Норрис, Пиастри, Антонелли, Берман, Хаджар, Гасли, Лоусон.
Джордж Расселл несколько раз выходил вперёд, когда у Хэмилтона заканчивался заряд батареи, но Льюис оперативно восстанавливал энергии и возвращал себе первую позицию. Шарль Леклер держался позади, особо не вмешиваясь в борьбу и экономя ресурс резины.
Позиции между гонщиками Mercedes менялись несколько раз, однако на шестом круге Расселлу удалось выйти в лидеры и создать отрыв.
Шарль Леклер начал оказывать давление на Хэмилтона и на восьмом круге смог его опередить. В борьбе за четвёртое место Кими Антонелли оказался быстрее Ландо Норриса.
На девятом круге Хэмилтон предпринял попытку вернуть позицию у Леклера, но Шарль отбил атаку. К их группе вплотную приблизился Антонелли.
Топ-10 после десяти кругов: Расселл, Леклер, Хэмилтон, Антонелли, Норрис, Пиастри, Берман, Хаджар, Лоусон, Гасли.
В борьбе за 16-е место на десятом круге Нико Хюлкенберг смог обойти Карлоса Сайнса.
Антонелли начал прессинговать Хэмилтона, и на двенадцатом круге «энергетическая дуэль» завершилась победой Кими.
Оливер Линдблад был вынужден остановить машину в боксах и завершить заезд досрочно. Сход с дистанции также был зафиксирован у Валттери Боттаса из-за потери мощности мотора, а Нико Хюлкенберг остановился прямо на трассе. Кими Антонелли опередил Леклера и вышел на второе место.
Для эвакуации автомобиля Хюлкенберга на трассу выехал автомобиль безопасности. Несколько пилотов воспользовались моментом и провели пит-стопы.
Порядок пилотов за автомобилем безопасности: Расселл, Леклер, Норрис, Хэмилтон, Лоусон, Берман, Антонелли, Пиастри, Гасли, Окон.
Серхио Перес во время режима автомобиля безопасности нарушил правила и получил штраф в размере пяти секунд.
На семнадцатом круге рестарт прошёл без потерь для Джорджа Расселла — он сохранил лидерство. Кими Антонелли опередил Берман, Оскар Пиастри прошёл Лоусона, а Хэмилтон вновь оказался впереди Норриса.
На восемнадцатом круге Антонелли опередил Лоусона, а на девятнадцатом — Пиастри, поднявшись на пятое место.
В напряжённой борьбе Джордж Расселл одержал победу в субботнем спринте в Шанхае. Шарль Леклер пересёк финишную черту вторым, уступив лидеру 0,674 секунды. Третью позицию занял Льюис Хэмилтон.
Впереди участников ждёт квалификация к воскресному Гран При.
Результаты спринта
|Пилот
|Команда
|Время
|Скорость
|Пит
|1. Д.Расселл
|Mercedes
|-
|1
|2. Ш.Леклер
|Ferrari
|+0.674
|1
|3. Л.Хэмилтон
|Ferrari
|+2.554
|1
|4. Л.Норрис
|McLaren
|+4.433
|1
|5. К.Антонелли
|Mercedes
|+5.688
|1
|6. О.Пиастри
|McLaren
|+6.809
|1
|7. Л.Лоусон
|Racing Bulls
|+10.900
|8. О.Берман
|Haas
|+11.271
|9. М.Ферстаппен
|Red Bull
|+11.619
|1
|10. Э.Окон
|Haas
|+13.887
|11. П.Гасли
|Alpine
|+14.780
|12. К.Сайнс
|Williams
|+15.753
|13. Г.Бортолето
|Audi
|+15.858
|14. Ф.Колапинто
|Alpine
|+16.393
|1
|15. А.Хаджар
|Red Bull
|+16.430
|1
|16. А.Элбон
|Williams
|+20.014
|1
|17. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|+21.599
|18. Л.Стролл
|Aston Martin
|+21.971
|1
|19. С.Перес
|Cadillac
|+28.241
|1
Лучший круг в гонке: Шарль Леклер (Ferrari) — 1:34.753 (19 круг).
Причины сходов
|Пилот
|Команда
|Кругов
|Причина
|А.Линдблад
|Racing Bulls
|11
|мех.проблема
|В.Боттас
|Cadillac
|мех.проблема
|Н.Хюлкенберг
|Audi
|мех.проблема
Положение в чемпионате: Личный зачёт
|Пилот
|Страна
|Команда
|Очки
|1. Д.Расселл
|Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
|33
|2. К.Антонелли
|Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
|22
|3. Ш.Леклер
|Scuderia Ferrari HP
|22
|4. Л.Хэмилтон
|Scuderia Ferrari HP
|18
|5. Л.Норрис
|McLaren Mastercard F1 Team
|15
|6. М.Ферстаппен
|Oracle Red Bull Racing
|8
|7. О.Берман
|TGR Haas F1 Team
|7
|8. А.Линдблад
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|4
|9. Г.Бортолето
|Audi Revolut F1 Team
|2
|10. Л.Лоусон
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|2
|11. П.Гасли
|BWT Alpine F1 Team
|1
Положение в чемпионате: Кубок конструкторов
|Команда
|Мотор
|Очки
|1. Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
|Mercedes
|55
|2. Scuderia Ferrari HP
|Ferrari
|40
|3. McLaren Mastercard F1 Team
|Mercedes
|18
|4. Oracle Red Bull Racing
|Red Bull Ford
|8
|5. TGR Haas F1 Team
|Ferrari
|7
|6. Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|Red Bull Ford
|6
|7. Audi Revolut F1 Team
|Audi
|2
|8. BWT Alpine F1 Team
|Mercedes
|1