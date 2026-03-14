Расселл одержал победу в субботнем спринте в Шанхае

Джордж Расселл выиграл субботний спринт Формулы-1 в Шанхае, Леклер и Хэмилтон на подиуме, Антонелли показал лучший прогресс.
Демид Поршнев
14.03.2026, 07:02·6 мин
В Шанхае состоялся субботний спринт Формулы 1, который прошёл при ясной и сухой погоде. Температура воздуха колебалась в пределах +15…16 градусов, а асфальт прогревался до +23 градусов. Спринт стартовал рано утром по местному времени, когда значительная часть болельщиков ещё отдыхала, ведь основные события гоночного уик-энда были запланированы на более поздние часы.

Шанхай принимает субботний спринт уже третий год подряд. В пятничных заездах доминировали представители Mercedes — Джордж Расселл показал лучший результат как в единственной тренировке, так и в квалификации к спринту. Его напарник Кими Антонелли дважды стал вторым. Остальные пилоты уступили заметно больше, но сохранялась интрига: машины Mercedes не лучшим образом стартовали в начале сезона, чем надеялись воспользоваться конкуренты.

На первой линии стартовой решётки разместились гонщики Mercedes. Со второго ряда в спринте стартовали Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон, а с третьего — Оскар Пиастри и Шарль Леклер. В Williams пришлось изменить настройки машины Алекса Элбона, что стало нарушением режима закрытого парка — в итоге Элбон отправился на дистанцию с пит-лейна. Гонщикам предстояло преодолеть 19 кругов.

Компания Pirelli подготовила для этапа в Шанхае среднюю тройку составов: С2, С3 и С4, которые выступили в роли Hard, Medium и Soft. На старте спринта Айзак Хаджар выбрал Soft, Лиам Лоусон и Фернандо Алонсо — Hard, остальные предпочли Medium.

Старт спринта прошёл напряжённо: Льюис Хэмилтон смог отыграть сразу три позиции и выйти в лидеры. У Оливера Линдблада произошёл разворот, а Кими Антонелли и Макс Ферстаппен потеряли по шесть мест, Нико Хюлкенберг опустился на восемь позиций ниже.

Судьи рассмотрели инцидент между Хаджаром и Антонелли — Кими Антонелли получил 10-секундный штраф за то, что вытеснил Айзека Хаджара за пределы трассы.

После второго круга в десятке лидеров оказались: Хэмилтон, Расселл, Леклер, Норрис, Пиастри, Антонелли, Берман, Хаджар, Гасли, Лоусон.

Джордж Расселл несколько раз выходил вперёд, когда у Хэмилтона заканчивался заряд батареи, но Льюис оперативно восстанавливал энергии и возвращал себе первую позицию. Шарль Леклер держался позади, особо не вмешиваясь в борьбу и экономя ресурс резины.

Позиции между гонщиками Mercedes менялись несколько раз, однако на шестом круге Расселлу удалось выйти в лидеры и создать отрыв.

Шарль Леклер начал оказывать давление на Хэмилтона и на восьмом круге смог его опередить. В борьбе за четвёртое место Кими Антонелли оказался быстрее Ландо Норриса.

На девятом круге Хэмилтон предпринял попытку вернуть позицию у Леклера, но Шарль отбил атаку. К их группе вплотную приблизился Антонелли.

Топ-10 после десяти кругов: Расселл, Леклер, Хэмилтон, Антонелли, Норрис, Пиастри, Берман, Хаджар, Лоусон, Гасли.

В борьбе за 16-е место на десятом круге Нико Хюлкенберг смог обойти Карлоса Сайнса.

Антонелли начал прессинговать Хэмилтона, и на двенадцатом круге «энергетическая дуэль» завершилась победой Кими.

Оливер Линдблад был вынужден остановить машину в боксах и завершить заезд досрочно. Сход с дистанции также был зафиксирован у Валттери Боттаса из-за потери мощности мотора, а Нико Хюлкенберг остановился прямо на трассе. Кими Антонелли опередил Леклера и вышел на второе место.

Для эвакуации автомобиля Хюлкенберга на трассу выехал автомобиль безопасности. Несколько пилотов воспользовались моментом и провели пит-стопы.

Порядок пилотов за автомобилем безопасности: Расселл, Леклер, Норрис, Хэмилтон, Лоусон, Берман, Антонелли, Пиастри, Гасли, Окон.

Серхио Перес во время режима автомобиля безопасности нарушил правила и получил штраф в размере пяти секунд.

На семнадцатом круге рестарт прошёл без потерь для Джорджа Расселла — он сохранил лидерство. Кими Антонелли опередил Берман, Оскар Пиастри прошёл Лоусона, а Хэмилтон вновь оказался впереди Норриса.

На восемнадцатом круге Антонелли опередил Лоусона, а на девятнадцатом — Пиастри, поднявшись на пятое место.

В напряжённой борьбе Джордж Расселл одержал победу в субботнем спринте в Шанхае. Шарль Леклер пересёк финишную черту вторым, уступив лидеру 0,674 секунды. Третью позицию занял Льюис Хэмилтон.

Впереди участников ждёт квалификация к воскресному Гран При.

Результаты спринта

ПилотКомандаВремяСкоростьПит
1. Д.РасселлMercedes-1
2. Ш.ЛеклерFerrari+0.6741
3. Л.ХэмилтонFerrari+2.5541
4. Л.НоррисMcLaren+4.4331
5. К.АнтонеллиMercedes+5.6881
6. О.ПиастриMcLaren+6.8091
7. Л.ЛоусонRacing Bulls+10.900
8. О.БерманHaas+11.271
9. М.ФерстаппенRed Bull+11.6191
10. Э.ОконHaas+13.887
11. П.ГаслиAlpine+14.780
12. К.СайнсWilliams+15.753
13. Г.БортолетоAudi+15.858
14. Ф.КолапинтоAlpine+16.3931
15. А.ХаджарRed Bull+16.4301
16. А.ЭлбонWilliams+20.0141
17. Ф.АлонсоAston Martin+21.599
18. Л.СтроллAston Martin+21.9711
19. С.ПересCadillac+28.2411

Лучший круг в гонке: Шарль Леклер (Ferrari) — 1:34.753 (19 круг).

Причины сходов

ПилотКомандаКруговПричина
А.ЛиндбладRacing Bulls11мех.проблема
В.БоттасCadillacмех.проблема
Н.ХюлкенбергAudiмех.проблема

Положение в чемпионате: Личный зачёт

ПилотСтранаКомандаОчки
1. Д.РасселлMercedes-AMG PETRONAS F1 Team33
2. К.АнтонеллиMercedes-AMG PETRONAS F1 Team22
3. Ш.ЛеклерScuderia Ferrari HP22
4. Л.ХэмилтонScuderia Ferrari HP18
5. Л.НоррисMcLaren Mastercard F1 Team15
6. М.ФерстаппенOracle Red Bull Racing8
7. О.БерманTGR Haas F1 Team7
8. А.ЛиндбладVisa Cash App Racing Bulls F1 Team4
9. Г.БортолетоAudi Revolut F1 Team2
10. Л.ЛоусонVisa Cash App Racing Bulls F1 Team2
11. П.ГаслиBWT Alpine F1 Team1

Положение в чемпионате: Кубок конструкторов

КомандаМоторОчки
1. Mercedes-AMG PETRONAS F1 TeamMercedes55
2. Scuderia Ferrari HPFerrari40
3. McLaren Mastercard F1 TeamMercedes18
4. Oracle Red Bull RacingRed Bull Ford8
5. TGR Haas F1 TeamFerrari7
6. Visa Cash App Racing Bulls F1 TeamRed Bull Ford6
7. Audi Revolut F1 TeamAudi2
8. BWT Alpine F1 TeamMercedes1

Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
