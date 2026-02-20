Главная Новости Mercedes Расселл: "Каждая проблема отбрасывает нас назад" — мнение философа
Джордж Расселл оценил итоги зимних тестов Mercedes, отметил проблемы с надёжностью и прогресс силовых установок перед стартом сезона Формулы 1.
Иннокентий Петров
20.02.2026, 15:31·2 мин
Фото: F1news.ru

В пятницу на пресс-конференции Джордж Расселл подвёл итоги прошедших зимних тестов команды Mercedes.

Пилот отметил, что в целом команда видит положительные сдвиги, однако отдельные технические трудности продолжают создавать сложности. Расселл сообщил, что утром у Кими возникли проблемы, из-за которых был потерян значительный отрезок времени. По словам гонщика, на первых тестах в Бахрейне также возникало множество неполадок.

Расселл подчеркнул, что новые силовые установки демонстрируют уверенную работу, а команда ежедневно вносит улучшения. При этом вопросы надёжности остаются актуальными и требуют дополнительного внимания.

Говоря о стартах, Расселл отметил, что успешное начало гонки крайне важно для победы. Он признался, что два старта, выполненные им на этой неделе, оказались хуже любого из его предыдущих стартов в Формуле 1. Вместе с тем, Расселл напомнил, что Льюису удалось прорваться на первое место, стартовав с одиннадцатой позиции. По мнению Расселла, на данном этапе дело не только в реакции на сигнал светофора — команда продолжает выявлять и анализировать скрытые проблемы.

Отдельно Джордж Расселл выделил работу с распределением энергии, где, по его словам, наилучшие результаты продемонстрировала команда Red Bull, что стало неожиданностью для многих. Гонщик отметил, что окончательные выводы можно будет сделать только по итогам этапа в Мельбурне.

Расселл также отметил, что команды, использующие силовые установки Mercedes, значительно улучшили свои показатели по сравнению с предыдущими тестами в Бахрейне, а разрыв между конкурентами заметно сократился. Однако он подчеркнул, что сейчас только шестой день тестов, а в Мельбурне на подготовку будет отведено всего три часа, что вызывает определённое беспокойство.

