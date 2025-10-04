Главная Новости Ferrari Расселл: Надеюсь, мне удастся сохранить лидирующую позицию
Новости

Расселл: Надеюсь, мне удастся сохранить лидирующую позицию

Джордж Рассел завоевал поул в квалификации Гран-при Сингапура Формулы 1 на трассе Марина-Бей и поделился ожиданиями от предстоящей гонки.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
04.10.2025, 18:01·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Британский пилот Mercedes Джордж Рассел добился впечатляющего успеха в Сингапуре, завоевав поул на городской трассе Марина-Бей. До этого момента ему не удавалось подниматься даже на подиум на этом сложном этапе, но теперь спортсмен явно настроен изменить статистику в свою пользу.

«Я на поуле – это замечательно! Хотя вчерашний день складывался очень непросто по множеству разных причин. Но хорошо, что сегодня нам удалось отыграться и показать отличный результат», — поделился эмоциями Рассел после квалификации.

Гонщик отметил, что впереди его ждет непростое испытание и длительная гонка. Рассел уверен в потенциале болида Mercedes и подчеркнул, что команда готова к любым трудностям. Особо он отметил работу Кими Антонелли в этот уик-энд, подчеркнув, что смог перенять у него некоторые полезные моменты, наблюдая за его действиями на трассе.

Рассел подчеркнул, что ранее трасса в Сингапуре не приносила ему успеха, и причиной этого он считает собственные ошибки. Несмотря на завоеванный поул, британец сохраняет осторожность и не позволяет себе преждевременной радости. Он считает, что старт с первой позиции дает серьёзное преимущество и надеется удержать лидерство после первого поворота.

В то же время Рассел отмечает сильные стартовые позиции соперника: «Впрочем, разумеется, Макс Ферстаппен очень здорово умеет стартовать, поэтому буду внимательно следить за его действиями».

Источник

Джордж Расселл (151)Ferrari (485)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация