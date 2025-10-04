Расселл: Надеюсь, мне удастся сохранить лидирующую позицию

Британский пилот Mercedes Джордж Рассел добился впечатляющего успеха в Сингапуре, завоевав поул на городской трассе Марина-Бей. До этого момента ему не удавалось подниматься даже на подиум на этом сложном этапе, но теперь спортсмен явно настроен изменить статистику в свою пользу.

«Я на поуле – это замечательно! Хотя вчерашний день складывался очень непросто по множеству разных причин. Но хорошо, что сегодня нам удалось отыграться и показать отличный результат», — поделился эмоциями Рассел после квалификации.

Гонщик отметил, что впереди его ждет непростое испытание и длительная гонка. Рассел уверен в потенциале болида Mercedes и подчеркнул, что команда готова к любым трудностям. Особо он отметил работу Кими Антонелли в этот уик-энд, подчеркнув, что смог перенять у него некоторые полезные моменты, наблюдая за его действиями на трассе.

Рассел подчеркнул, что ранее трасса в Сингапуре не приносила ему успеха, и причиной этого он считает собственные ошибки. Несмотря на завоеванный поул, британец сохраняет осторожность и не позволяет себе преждевременной радости. Он считает, что старт с первой позиции дает серьёзное преимущество и надеется удержать лидерство после первого поворота.

В то же время Рассел отмечает сильные стартовые позиции соперника: «Впрочем, разумеется, Макс Ферстаппен очень здорово умеет стартовать, поэтому буду внимательно следить за его действиями».