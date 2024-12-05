Расселл: "Ферстаппен не может хорошо справляться с трудностями"

Джордж Расселл высказался о действующем чемпионе мира в Формуле 1. Пилот команды Mercedes поделился мнением о бывшем директоре гонок Формулы 1 Майкле Маси, заявив, что в случае, если бы Макс Ферстаппен не стал победителем в 2021 году, Маси мог бы оказаться в опасности.

Расселл подчеркнул, что Ферстаппен допускал себе агрессивное поведение из-за отсутствия достойного противника: «Я думаю, что он позволяет себе устраивать буллинг, поскольку никто не противостоял ему. Льюис боролся с ним за титул в 2021-м, и Льюис несправедливо проиграл. Вы можете себе представить, что было бы, если бы в той ситуации они поменялись ролями? Макс принял бы проигрыш титула так, как его принял Льюис? Я имею в виду, что в таком случае Маси пришлось бы опасаться за свою жизнь».

Пилот Mercedes рассказал об инциденте в Катаре, когда после разговора с Ферстаппеном появились напряженности: «В Катаре я вошёл в комнату стюардов, не имея ничего против Макса, и я вышел оттуда, не имея проблем с Максом. Потом он сказал те слова обо мне, и началось накидывание на вентилятор. Я вернулся к команде, всё рассказал, и мы посмеялись. Когда я проснулся на следующий день, то ожидал, что мы всё посмеёмся и забудем. Но я увидел огонь в его глазах. Я не знаю, что так сильно разозлило Макса».

Расселл отметил, что Ферстаппен испытывает сложности в управлении эмоциями: «Он не умеет справляться с трудностями, хотя на протяжении двух с половиной лет в его распоряжении была самая доминирующая машина в истории».

Пилот команды Mercedes также упомянул о гонке в Будапеште, где Ферстаппен столкнулся с Льюисом Хэмилтоном, что привело к недовольству в команде: «Он подвёл всю команду. После той гонки 25% инженеров Red Bull стали рассылать резюме в Mercedes, McLaren, Aston Martin. Просто потому, что они больше не хотели иметь с ним дело. И начиная с этапа в Австрии, Макс выиграл столько же гонок, сколько и шесть других гонщиков».

Расселл заключил, что Ферстаппен, будучи за рулём лучшей машины, кажется непобедимым, но также отметил, что и другие пилоты, такие как Хэмилтон и он сам, демонстрировали выдающиеся результаты, имея поддержку лучшего болида: «Вы называете Ферстаппена непобедимым? Конечно, его можно победить. Когда он за рулём доминирующей машины, он непобедимый, но то же самое можно сказать про Льюиса или про меня, когда у нас была лучшая машина, как в Сильверстоуне или Лас-Вегасе. Там нас нельзя было победить».