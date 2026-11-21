После квалификации в Лас-Вегасе Джордж Расселл рассказал об особенностях трассы, расстановке сил и введении штатных стюардов.

Вопрос: Джордж, ваш напарник не слишком доволен тем, как провёл квалификацию, хотя он возглавил протокол. А вы что скажете?

Джордж Расселл: Я доволен. Конечно, результат не такой, как я надеялся, но в целом день прошел позитивно. Эта трасса отличается очень высокой эффективностью слипстрима. Если посмотреть график по секторам, я уступил Кими семь десятых на последнем секторе, а Максу — почти секунду. И всё это за счёт слипстрима.

Вопрос: Учитывая, что ваш напарник получил штраф, вы ждали от него помощи по ходу сессии?

Джордж Расселл: Нет, ведь и со штрафом важно стартовать как можно выше. Но мы обсудим это между собой. Думаю, завтра борьба будет очень плотной, как в Монце. На этой трассе сложно создать большой отрыв. Мне бы хотелось завоевать поул, но я считаю, что завтра любая позиция в первой семерке даёт шанс на победу.

Вопрос: Можно ли сказать, что в этот уик-энд самая быстрая машина у Mercedes?

Джордж Расселл: Мы вполне конкурентоспособны, но в третьей тренировке самой быстрой была машина Макса. Впрочем, разница невелика.

Вопрос: Мы снова оказались на трассе, где силовой установке не хватает энергии. Насколько иначе вы вынуждены пилотировать, чтобы заставить её эффективно работать на длинных прямых?

Джордж Расселл: После того как снизили лимит рекуперации, всё стало не так плохо, как в начале сезона. Машина ведёт себя гораздо стабильнее.

Многие гадают, почему эффект от слипстрима здесь так велик. Не знаю, связано ли это с режимом SM и активной аэродинамикой, что тоже влияет на расход энергии. Если использовать его чуть дольше, то на половине прямой приходится ехать с пониженной мощностью. Объяснить это довольно сложно, но эффект от слипстрима здесь гораздо больше того, с чем мы сталкивались в любых других сериях.

Вопрос: В FIA объявили, что в следующем году в Формуле 1 появятся штатные стюарды, которые будут получать за это зарплату. Гонщики много лет говорили о том, что это нужно сделать. Поможет ли это повысить последовательность принятия решений?

Джордж Расселл: Я считаю, что это правильный шаг. Формула 1 была, пожалуй, единственным видом спорта высокого уровня, в котором судьи или стюарды работали на добровольной основе.

Многие стюарды отлично справляются со своими обязанностями, но когда нет единообразия, каждый интерпретирует ситуацию по-своему. Если каждую неделю будут работать одни и те же три-четыре человека, то и мы все будем знать, как они оценивают ту или иную ситуацию. Я очень рад, что эта идея воплотилась в жизнь.