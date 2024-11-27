Главная Новости Lada Раскрыты фотографии нового внедорожника, который могли выпустить на АвтоВАЗе.
Новости

Раскрыты фотографии нового внедорожника, который могли выпустить на АвтоВАЗе.

Широко известная среди россиян модель Chevrolet Niva, крайне редко обновлявшаяся, сделала шаг вперед в 2009 году с легким рестайлингом, включающим новый обвес и фары от студии Bertone.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
27.11.2024, 12:02·2 мин
single
Фото: Автоновости Дня

Широко известная среди россиян модель Chevrolet Niva, крайне редко обновлявшаяся, сделала шаг вперед в 2009 году с легким рестайлингом, включающим новый обвес и фары от студии Bertone. Сейчас, когда исходная версия автомобиля больше не выпускается, в сети появились фотографии полноразмерной модели ее глубокого обновления.

Эксклюзивные изображения опубликовал Telegram-канал, специализирующийся на автомобильных новостях. На снимках «Шнива» показана со всех сторон, что позволяет рассмотреть полностью переделанную переднюю часть кузова с новыми фарами и радиаторной решеткой, боковые зеркала с повторителями поворотников, обновленную дверь багажника и пересмотренные фонари, отличающиеся от стандартных по форме и функционалу.

Напомним, что в декабре 2019 года совместное предприятие GM-АвтоВАЗ перестало существовать: российский автоконцерн выкупил 50% долю General Motors, и в апреле 2020 года площадка получила новое наименование — ГАЗ «Лада Запад Тольятти».

Изначально там производили Chevrolet Niva, затем модель выпускали уже под брендом LADA, а в августе 2021 года, когда внедорожник стал известен как LADA Niva Travel, его сборку перенесли на основной завод производителя. Бывшее совместное предприятие было ликвидировано, а его работники перешли на производство в «АвтоВАЗ».

Кстати, совсем недавно «АвтоВАЗ» возобновил выпуск внедорожников LADA Niva Travel с установкой подушек безопасности и системы ЭРА-ГЛОНАСС. Теперь фронтальная подушка безопасности для водителя и блок отечественной системы экстренного реагирования оснащаются во всех комплектациях данной модели.

Источник

Lada (429)Автоваз (197)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация