Раскрыты фотографии нового внедорожника, который могли выпустить на АвтоВАЗе.

Широко известная среди россиян модель Chevrolet Niva, крайне редко обновлявшаяся, сделала шаг вперед в 2009 году с легким рестайлингом, включающим новый обвес и фары от студии Bertone. Сейчас, когда исходная версия автомобиля больше не выпускается, в сети появились фотографии полноразмерной модели ее глубокого обновления.

Эксклюзивные изображения опубликовал Telegram-канал, специализирующийся на автомобильных новостях. На снимках «Шнива» показана со всех сторон, что позволяет рассмотреть полностью переделанную переднюю часть кузова с новыми фарами и радиаторной решеткой, боковые зеркала с повторителями поворотников, обновленную дверь багажника и пересмотренные фонари, отличающиеся от стандартных по форме и функционалу.

Напомним, что в декабре 2019 года совместное предприятие GM-АвтоВАЗ перестало существовать: российский автоконцерн выкупил 50% долю General Motors, и в апреле 2020 года площадка получила новое наименование — ГАЗ «Лада Запад Тольятти».

Изначально там производили Chevrolet Niva, затем модель выпускали уже под брендом LADA, а в августе 2021 года, когда внедорожник стал известен как LADA Niva Travel, его сборку перенесли на основной завод производителя. Бывшее совместное предприятие было ликвидировано, а его работники перешли на производство в «АвтоВАЗ».

Кстати, совсем недавно «АвтоВАЗ» возобновил выпуск внедорожников LADA Niva Travel с установкой подушек безопасности и системы ЭРА-ГЛОНАСС. Теперь фронтальная подушка безопасности для водителя и блок отечественной системы экстренного реагирования оснащаются во всех комплектациях данной модели.