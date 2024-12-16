Changan CS75 Plus Ultra с мощным мотором: дебют в 2024 году.

В Китае представлена новая версия кроссовера Changan CS75 Plus под названием Ultra, относящаяся к четвертому поколению этой модели. По планам производителя, автомобиль должен появиться на местном рынке до конца 2024 года.

Changan CS75 Plus Ultra будет оснащаться бензиновым двигателем JL486ZQ5 объемом 2 литра, который развивает до 233 лошадиных сил и 390 Нм крутящего момента. Это значительно мощнее по сравнению с текущими версиями кроссоверов, предлагаемыми в Китае. В паре с двигателем будет работать восьмиступенчатая «автоматическая» коробка передач от Aisin, передающая мощность на передние колеса.

Согласно заявлениям, новый Changan CS75 Plus Ultra сможет разогнаться до 100 км/ч всего за 7,3 секунды. Максимальная скорость автомобиля будет ограничена на отметке 215 км/ч.

Фото: Автоновости Дня

Новый Changan CS75 Plus Ultra внешне не будет отличаться от версий с 1,5-литровым двигателем. Автомобиль также получит узнаваемую решетку радиатора с Г-образными фарами и скрытыми дверными ручками. Габариты кузова составят 4770 мм в длину, 1910 мм в ширину и 1695 мм в высоту. Колесная база составит 2800 мм. Вес автомобиля в состоянии готовности будет равен 1655 кг, а полная масса – 2055 кг.

Фото: Автоновости Дня

В салоне новинки появится мультируль с необычным дизайном и большой 37-дюймовый дисплей на передней панели, который разделен на три части: цифровую панель приборов, 14,6-дюймовый экран информационно-развлекательной системы и 12,3-дюймовый дисплей для пассажира на переднем сиденье.

Несколько дней назад в России снизились цены на пять моделей автомобилей Changan. Подробнее об этом и о новой версии кроссовера Changan CS75 Plus Ultra рассказывали в издании "Автоновости дня".