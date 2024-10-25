Сроки появления в России новых кроссоверов Omoda и Jaecoo оглашены.

Автопроизводитель Chery из Китая сообщил о планах по выпуску трех новых кроссоверов под подбрендами Omoda и Jaecoo на российском рынке. По информации источника издания «Китайские автомобили», первая модель должна появиться у дилеров уже к концу 2024 года. Подробности о новинках стали известны журналистам в ходе пресс-тура представителей Omoda и Jaecoo.

В последние месяцы 2024 года и стартующем 2025 году российские дилеры отметят появление кроссовера Omoda C5, а затем на прилавках автосалонов появятся Jaecoo J5 и Omoda C7. На данный момент стоимость и комплектации новых моделей остаются под вопросом.

Первым на обновление дилерам придет Omoda C5, который получит некоторые изменения во внешности, включая новую радиаторную решетку, обновленный бампер и новые дневные ходовые огни. Также будет изменен дизайн колесных дисков.

Кроссовер Jaecoo J5 был представлен на Chery International User Summit в Китае и напоминает российским потребителям Jaecoo J7, хотя будет располагаться на ступень ниже в модельном ряду.

Длина кузова Jaecoo J5 составит 4380 мм, ширина - 1860 мм, а высота - 1650 мм при колесной базе 2620 мм. Автомобиль будет оснащен фаркопом, вместительным багажником и 1,6-литровым бензиновым двигателем. В будущем возможно выпуск в гибридном или полностью электрическом варианте.

Автомобиль Omoda C7 станет флагманской моделью Chery на российском рынке. Он будет иметь размеры 4621 x 1872 x 1673 мм с колесной базой 2700 мм. Кроссовер будет пятиместным, доступным с передним или полным приводом. В России будет предлагаться с 1,6-литровым бензиновым двигателем, развивающим максимальный крутящий момент до 275 Нм, семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

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