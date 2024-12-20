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Характеристики спорткара Chevrolet Corvette ZR1 2025 года разоблачены

Спортивный автомобиль Chevrolet Corvette ZR1 в версии ZTK Performance продемонстрировал улучшенную динамику. Даже базовая модель показывает впечатляющие результаты - разгон до 100 км/ч занимает всего 2,5 секунды.
А
Антон Звонкий
20.12.2024, 10:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Спортивный автомобиль Chevrolet Corvette ZR1 в версии ZTK Performance продемонстрировал улучшенную динамику. Даже базовая модель показывает впечатляющие результаты - разгон до 100 км/ч занимает всего 2,5 секунды.

Заявленная максимальная скорость составляет 375 км/ч, что является рекордом среди серийных автомобилей, стоимость которых не превышает 1 миллион долларов.

Для сравнения, два известных суперкара Ferrari SF90 Stradale и Lamborghini Revuelto также ускоряются до 100 км/ч за 2,5 секунды. Таким образом, Chevrolet заслуживает поздравлений с этим значимым достижением.

Спорткар ZR1 оснащен 5,5-литровым V8 двигателем с двойным турбонаддувом, который развивает мощность впечатляющих 1 064 лошадиных сил и 1 121 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии предлагается 8-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением.

Представители автопроизводителя заявили, что новый Chevrolet Corvette ZR1 полностью оправдал возложенные на него ожидания и, возможно, даже превзошел их.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что модели Monza и Cobalt вошли в список самых доступных автомобилей Chevrolet в России.

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