Ральф Шумахер: "Смена состава в Haas не исключена"

Новость из мира Формулы 1: команда Sauber подтвердила заключение долгосрочного контракта с Нико Хюлкенбергом. Согласно соглашению, в 2025 году Нико вернется в команду, за которую выступал более десяти лет назад. Следует отметить, что в настоящее время остается неясным, кто станет напарником пилота. Тем не менее, стало известно, что компания Audi, постепенно превращающая Sauber в заводскую команду, проявляет интерес к услугам гонщика Карлоса Сайнса.

Ситуация осложняется открытием вакансии в команде Haas на следующий сезон, и на данный момент руководство американской команды предпочитает не комментировать предстоящие выборы. Бывший гонщик Формулы 1, Ральф Шумахер, который сейчас выступает в качестве эксперта на телеканале Sky Deutschland, высказал свои мнения на этот счет. Он не исключает возможности полной смены состава команды.

"По мнению представителей Ferrari, Оливер Берман заслуживает шанса проявить себя в этом спорте - на данный момент это известно. Мы знаем, что в автомобилях Haas используются моторы Ferrari, что дает возможность команде из Каннельо сэкономить немного на двигателях. Для Haas это может стать превосходным решением", - заметил Ральф.

Однако перед Haas возникает дилемма: команде требуется опытный и квалифицированный гонщик. По мнению эксперта, Кевин Магнуссен может оказаться недостаточно подходящим кандидатом для этой роли. "Меня бы заинтересовал выбор Валттери Боттаса для Haas. Но время покажет...", - добавил он.

Оливер Берман, резервный гонщик Ferrari, продемонстрировал отличные результаты, заменив Карлоса Сайнса во время Гран-при Саудовской Аравии. 18-летний британец справился с трудной городской трассой и финишировал на седьмой позиции.

После проведения пяти этапов сезона команда Haas F1 занимает седьмое место в общем зачете конструкторов. На счету команды 5 очков, из которых четыре были заработаны Нико Хюлкенбергом.