Нико Хюлькенбергу потребуется проявить терпение, считает Ральф Шумахер.

В последний рабочий день недели в компании Sauber подали официальное подтверждение информации о возвращении Нико Хюлкенберга в их гоночную команду на 2025 год. Этот шаг стал возможным благодаря контракту, заключенному на несколько сезонов, что делает Нико первым пилотом, кто выступит за заводскую команду Audi. Вплоть до последнего проекта сезона 2026, Sauber будет представлена в Формуле 1 лишь под баннером Audi.

Экс-гонщик Формулы 1, а ныне авторитетный эксперт канала Sky Deutschland, Ральф Шумахер, выразил своё мнение по поводу возвращения Нико. По мнению Шумахера, Хюлкенбергу придется проявить немало терпения, вступив в новый этап своей карьеры.

«Было очевидно, что Хюлкенберг стремится покинуть Haas, - прокомментировал Ральф. - В прошлом году он пытался разорвать контракт с американским коллективом, однако условия соглашения сработали в пользу Haas. Поэтому решение Нико сменить команду выглядит весьма логичным».

Эксперт подчеркнул, что радует перспектива того, что немецкий гонщик будет вести болид немецкой команды, что соответствует пожеланиям многих. По словам Шумахера, у Хюлкенберга открываются широкие горизонты. «Я удивлялся, что Хюлкенберг на протяжении какого-то времени оставался за рамками интереса команд Формулы 1. Для Audi он и Сайнс стали двумя самыми привлекательными вариантами на рынке. Однако возможно, Нико придется проявить терпение. Настоящее время - золотая эра для Sauber, хотя обстановка может измениться в миг», - добавил Ральф.