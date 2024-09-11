"Пятый канал": население России предупреждено о предстоящем увеличении стоимости поездок на такси"

Более половины автомобилей, составляющих таксопарки в России, уже приближаются к предельному износу к концу текущего года. Эту информацию распространили эксперты и агентство новостей «Пятый канал». По данным специалистов, средний километраж снизился до 150 000 км, в то время как доля «китайских» машин в парках такси заметно возросла. В таких условиях ремонт и обслуживание автопарка становятся невероятно затратными.

Сами водители такси также отмечают увеличение количества китайских машин в парках. Тем не менее, перевозчики не скрывают своего недовольства качеством сборки и надежностью таких зарубежных автомобилей, которые в два раза быстрее приходят в негодность по сравнению с европейскими, корейскими или американскими моделями.

Сложившаяся ситуация осложняется тем, что процент износа таксопарка продолжает увеличиваться. На данный момент этот процент составляет 40%, однако, по прогнозам экспертов, к концу года он достигнет 60%.

Согласно простой арифметике, на сегодняшний день средний пробег китайского автомобиля составляет приблизительно 150 000 км. Водители такси в смену проезжают от 150 до 350 км. В результате получается, что машина без основательного ремонта прослужит немногим больше полутора лет. Также стоит выделить, что китайские автомобили быстрее теряют свою рыночную стоимость в сравнении с европейскими конкурентами.

В общественном совете по развитию такси пока не поднимается вопрос о критическом износе автопарков в целом. Исключением являются лишь отдельные регионы России, где обновление таксопарка не получает должного финансирования. Даже при наличии спроса на китайские и российские автомобили поставки, лизинг автомобилей становится дорогим удовольствием, что приводит к регулярному увеличению цен на такси, утверждают специалигы.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что рынок премиальных автомобилей в России наблюдает второй месяц рост благодаря акциям по китайским маркам.