«Посадите пилотов Формулы-1 за обычные автомобили, чтобы узнать, кто действительно лучший»

Несмотря на всю популярность Формулы-1, этот вид спорта, по мнению многих экспертов, уже не отвечает современным требованиям по эффективности, гибкости и уровню развлечения для зрителей в середине 2020-х годов.

В течение гоночных уикендов Гран-при, продолжающихся три дня, болельщики наблюдают лишь полтора часа непосредственных заездов Формулы-1. Остальное время проходит относительно спокойно и не приносит значимых событий на трассе.

Некоторые команды, стабильно уступающие лидерам и насчитывающие около 1 000 сотрудников, вынуждены значительно повышать свой уровень. Пилоты таких коллективов действительно заслуживают больше возможностей для проявления своих навыков и участия в большем числе гонок на различных автомобилях.

По оценкам, количество поклонников Формулы-1 составляет около 800 миллионов человек. Однако основной проблемой остается недостаток зрелищных моментов и борьбы на трассе. За год проводится 24 гоночных уикенда, где болельщикам предлагаются несколько квалификационных кругов, которые становятся интересными лишь в последние моменты, шесть 30-минутных спринтов (хотя многие задаются вопросом, почему бы не проводить такой заезд на каждом этапе), а также 24 главные гонки, длящиеся примерно 90 минут.

Таким образом, за сезон гонщики Формулы-1 имеют возможность участвовать в настоящей борьбе на трассе всего около 39 часов. Для многих это слишком мало.

В разгар своей карьеры некоторые многократные победители гонок, испытывая определенное разочарование, начинают ощущать нехватку реального гоночного опыта. Именно поэтому они временно берут паузу или планируют это сделать, чтобы затем попробовать себя в других гоночных сериях, где в каждом заезде борьба длится часами, а не минутами.