Tenet впервые попал в пятерку лидеров российского авторынка

Китайский автопроизводитель Chery принял решение выйти на российский рынок под новым брендом, зарегистрировав фирму Defetoo. В рамках специального инвестиционного контракта компания начала сотрудничество с «АГР Холдингом» и Министерством промышленности и торговли России. Продажи автомобилей с логотипом Tenet стартовали этим летом.

По данным агентства «Автостат», за период с 6 по 12 октября в России было реализовано 1689 новых автомобилей Tenet. Благодаря такому объему продаж, бренд впервые вошел в число пяти самых популярных автопроизводителей на российском рынке.

Лидером рейтинга осталась Lada, продавшая 7122 автомобиля за отчетную неделю. На второй позиции оказался Haval — 5615 проданных машин. Замыкает тройку лидеров Geely с результатом 3129 реализованных автомобилей. Четвертое место занял Belgee (2468 автомобилей), а пятую строчку занял Tenet, потеснив Chery, который опустился на шестое место с показателем 1461 машина. На седьмой позиции оказался Changan (1442 сделки), на восьмой — российский Solaris (1296 экземпляров). Замыкают десятку Toyota и Omoda, за неделю реализовавшие 951 и 862 автомобиля соответственно.

Кроссовер Tenet T4 оказался на восьмой строчке среди самых продаваемых автомобилей в России. Эта модель представляет собой копию обновленного Chery Tiggo 4 2024 года. Отличия между машинами заключаются только в эмблемах и шильдиках, в остальном Tenet T4 полностью повторяет оригинал.

Всего за указанный период в стране было реализовано 36,1 тысячи новых автомобилей. Этот показатель почти на 13 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



Фото: Carsweek.ru

Фото: компания AGR Automotive