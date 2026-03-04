Лучшие китайские автомобили с просторным салоном и полным приводом дешевле 3 млн рублей, представленные в России

Эксперт по автомобильному рынку Александр Ковалёв представил список наиболее выгодных китайских автомобилей стоимостью до 3 млн рублей, доступных в России. Он отметил, что сейчас отечественный рынок изобилует автомобилями из Китая, и подбор подходящей модели зависит от сочетания стоимости, дизайна, уровня оснащения и других индивидуальных критериев автовладельцев.

Согласно мнению Александра Ковалёва, наиболее сбалансированным вариантом является кроссовер Haval Jolion. Эксперт выделил его адаптацию к российским дорогам, оптимальное соотношение мощности для транспортного налога и достаточный внутренний объём салона. Особенно привлекательно смотрятся «верхние» комплектации, где присутствует полный привод, современные функциональные опции и электронные помощники водителя.

«Данный автомобиль уже успел показать себя достаточно надёжным и ликвидным», — подчеркнул Александр Ковалёв.

В числе альтернативных моделей эксперт упомянул Chery Tiggo 8 Pro Max, представляющий собой более крупный и вместительный кроссовер. По словам Ковалёва, этот автомобиль рассчитан на семьи и предлагает семиместный салон с возможностью трансформации для перевозки больших компаний или объёмного груза. Модель оснащается 2-литровым двигателем и системой полного привода.

«Такие автомобили предлагают 7-местный салон с достаточным запасом пространства и набором трансформаций для большей части семей. В движение автомобиль приводит 2-литровый двигатель. И, что немаловажно, Tiggo 8 Pro Max оснащается системой полного привода», — добавил Александр Ковалёв.

По информации на текущий момент, Haval Jolion реализуется на российском рынке в комплектациях 2025 и 2026 модельных годов. Цена автомобилей выпущенных в прошлом году составляет от 1 999 000 до 2 849 000 рублей, а самые новые версии доступны по цене от 1 999 000 до 2 899 000 рублей.

Модель Haval Jolion во всех комплектациях оснащается бензиновым 1,5-литровым турбомотором. Модификация с передним приводом развивает мощность 143 лошадиные силы, а версия с полным приводом — 150 сил. Комплектация Comfort предусматривает шестиступенчатую механическую коробку передач, а остальные исполнения агрегатируются семиступенчатым «роботом» DCT с двойным «мокрым» сцеплением.

Что касается семейного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max, данная модель продаётся в России в трёх комплектациях 2025 года. Стоимость этих автомобилей начинается от 3 305 000 рублей и достигает 3 795 000 рублей, в зависимости от оснащения. Переднеприводные варианты комплектуются двигателем 1.6 мощностью 186 лошадиных сил, работающим в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Полноприводные исполнения оснащаются новой системой полного привода от ZF и двухлитровым турбомотором на 197 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что Haval Jolion был признан самой подешевевшей моделью среди десяти наиболее востребованных китайских автомобилей на российском рынке. Аналитики отметили: машины 2024 года выпуска, которые более не продаются, снизились в цене за год на 8,8-12,2%, а стоимость новых моделей 2025 года уменьшилась на 3,4-7,0%.

Автор: Иван Бахарев