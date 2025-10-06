Состоялась презентация автомобилей новой молодежной марки Aishang

Китайская компания Wuling объявила о создании новой марки Aishang, которая будет специализироваться на производстве современных электромобилей. Первая модель под этим брендом ориентирована на молодежную аудиторию. В сентябре с завода уже сошел первый экземпляр электрокара Aishang A100C, и старт продаж намечен на октябрь, сообщает carnewschina.com.

Сегмент электромобилей на китайском рынке отличается высокой конкуренцией, но новый бренд намерен занять свою нишу, делая акцент на интересах молодых покупателей.

Модель Aishang A100C представляет собой компактный городской электромобиль, отличающийся лаконичным и запоминающимся дизайном. Как отмечают в компании, именно такие автомобили пользовались устойчивым спросом в Китае в первой половине 2025 года. За этот период интерес к ним увеличился на 63 процента.

Габариты новинки таковы: длина автомобиля составляет чуть более 3,28 метра, а колесная база — 1,98 метра. По размерам он немного превосходит популярную модель Wuling Mini EV. Электрокар оснащен электродвигателем мощностью 35 кВт (51 л.с.), а также аккумуляторной батареей емкостью 17,65 кВт·ч, которой хватает для пробега до 220 километров без подзарядки.

Ранее сообщалось о появлении сверхкомпактного электрокара Eonyx M2 от «Автотора». Остается вопрос, насколько данный класс автомобилей, востребованный на рынке Китая, сможет заинтересовать российских потребителей. Между тем, один из первых владельцев Eonyx M2 уже выставил свой автомобиль на продажу через интернет-площадку. Машина досталась ему в качестве приза на спортивном мероприятии, однако в дальнейшем оказалась не востребована лично.

Фото: Aishang