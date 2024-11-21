Премьера нового Volkswagen Tiguan: автомобиль представлен на фотографиях

Обе машины имеют одинаковое расстояние между осями - 2791 мм, что превышает показатели для европейской версии SUV на 11 см.

При этом, длина кузова новинки немного уступает Tiguan Pro L - 4684 мм по сравнению с 4735 мм. Для сравнения, у европейской модели этот параметр составляет 4541 мм.

Дизайн американского VW Tiguan повторяет европейский Tayron, который сменил Tiguan Allspace. В отличие от европейской версии Tayron, Tiguan для США предлагается только с двухрядным салоном. Внутреннее оформление идентично для различных рынков, за исключением возможных отличий в цветовой гамме и материалах.

Фото: Carsweek.ru

Кроссовер оснащен 2-литровым двигателем серии ЕА888 мощностью 201 лошадиную силу (+17 л.с. по сравнению с предыдущим мотором). За счет использования высокопрочных сталей и алюминия вес автомобиля снизился на 77 кг. Трансмиссия - 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, привод может быть передним или полным.

Официальных цен на автомобиль на данный момент нет. Предварительно стоимость оценивается в районе 30 тысяч долларов, что приблизительно составляет почти 3 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что VW Tharu из Китая входит в пятерку самых доступных немецких автомобилей на российском рынке.