Началась продажа российского бизнес-седана LADA Aura

Как отметил Максим Соколов, в компании «АвтоВАЗ» активно готовятся к запуску производства новой модели. Первая партия автомобилей LADA Aura планируется к отгрузке на рубеже ноября-декабря, несмотря на значительное количество государственных заказов. Представители компании не исключают возможности запуска продаж по отдельным регионам, начиная с Москвы и Санкт-Петербурга, после чего к ним присоединятся другие российские области.

Начиная с начала декабря, новую модель Aura можно будет рассмотреть в автосалонах столицы и Петербурга, как сообщил Максим Соколов.

Седан LADA Aura поступит на внутренний рынок в двух вариантах: базовая версия Premier будет стоить 2,6 миллиона рублей, в то время как версия Status обойдется в 2,8 млн рублей. Новинка будет оснащена системами безопасности, передними и боковыми подушками, современной оптикой, контролем «слепых» зон, парктрониками и другими функциями.

Топовая версия Status будет комплектоваться мультимедийной системой с 10-дюймовым сенсорным экраном, сервисами «Яндекса», виртуальной приборной панелью, кожаной обивкой салона, колесными дисками на 17 дюймов и дополнительными опциями.

Автомобиль оснащен 122-сильным 1.8 Evo двигателем в паре с вариатором производства Китая. В планах компании в дальнейшем обогатить модель Aura климат-контролем и более мощным двигателем.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» планирует увеличить свое присутствие на рынках ОАЭ и Ирана.