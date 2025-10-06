Забытый ЗАЗ 1980-х: автомобиль, способный перевернуть всё

Когда речь заходит о Запорожском автозаводе, в памяти большинства возникают узнаваемые силуэты «Запорожцев», отличающихся скромными размерами и простотой. Однако за фасадом массового производства скрыта куда более интересная и малоизвестная страница истории предприятия.

Завод, который долгое время носил имя «Коммунар», за три десятилетия советской истории выпустил лишь ограниченное число серийных моделей. В массовое производство пошли только три типа кузовов: ЗАЗ-965, известный как «Горбатый», модификации ЗАЗ-966/968, а также появившаяся позже ЗАЗ-1102 «Таврия».

При этом на заводе существовали уникальные, часто экспериментальные машины, которые так и не попали на конвейер. Эти прототипы имели шанс изменить взгляд на «Запорожец», но остались лишь на чертежах и в архивных снимках. Инженерные амбиции встречались с суровой реальностью плановой экономики, и многие перспективные задумки не были реализованы.

Почтовый фургон и пикап на базе ЗАЗ-965: заводские «рабочие лошадки»

После запуска производства ЗАЗ-965 на предприятии попытались создать почтовый фургон и пикап на его базе. Эти автомобили не планировались для широкого рынка, а использовались исключительно в хозяйственных нуждах самого завода для перевозки небольших грузов. Подобная практика была распространена на советских автозаводах, однако серийного производства таких модификаций не было.



Фото: Carsweek.ru



Фото: Carsweek.ru

ЗАЗ-970 — грузопассажирский «Запорожец» с амбициями

В 1961 году в Запорожье был разработан ЗАЗ-970 — малотоннажный грузовик с мотором, размещённым под грузовой платформой. В течение 1962-1963 годов проект вырос в семейство универсальных автомобилей: пикап, минивэн и фургон с возможностью установки или снятия сидений.



Фото: Carsweek.ru

По своей концепции проект напоминал немецкий Volkswagen Transporter, но отличался меньшим внутренним объёмом из-за особенностей V-образного двигателя. В публикациях того времени сообщалось о скором начале массового выпуска с грузоподъёмностью около 500 килограммов. Однако до серийного производства ЗАЗ-970 так и не дошёл.



Фото: Carsweek.ru

Полный привод и армейские версии: ЗАЗ-971

В рамках этого же семейства был разработан полноприводный вариант — ЗАЗ-971, в том числе в армейской и сельскохозяйственной версиях с облегчённым кузовом и тентованной крышей (971Д). Несмотря на интерес к подобной технике, массового выпуска этих моделей не последовало. Тем не менее, в дальнейшем на базе ЗАЗ был реализован иной полноприводный автомобиль.



Фото: Carsweek.ru

От НАМИ к ЗАЗ-969: первый компактный внедорожник

Инициатива создания компактного внедорожника исходила из института НАМИ, после чего работу продолжили конструкторы ЗАЗ. Так появился ЗАЗ-969 — полноприводный и технически доступный автомобиль с колёсными редукторами. В конструкции использовались детали перспективной модели ЗАЗ-966, а серийное производство впоследствии было организовано на Луцком заводе.



Фото: Carsweek.ru

Дизайн и эксперименты с кузовами

В процессе создания ЗАЗ-966 рассматривалось несколько вариантов внешнего вида, среди которых был дизайн, напоминающий Chevrolet Corvair из США. Кроме того, в 1966 году был разработан переднеприводный ЗАЗ НАМИ-0107 — по сути, кузов «Запорожца» с поперечно установленным мотором от Москвича-08 и современной подвеской. Позже этот прототип получил форсированный двигатель мощностью 36 л.с.



Фото: Carsweek.ru



Фото: Carsweek.ru

Пикапы 1990-х и путь к Таврии

На рубеже 1990-х годов ЗАЗ приступил к выпуску коммерческих пикапов ЗАЗ-968МП, которые были продолжением заводских утилитарных версий. За несколько лет изготовили порядка 2500 автомобилей, однако высокий спрос на такие машины так и не сформировался.



Фото: Carsweek.ru

В 1970 году был начат проект «Перспектива» — первый переднеприводный автомобиль ЗАЗ с моторами объёмом 0,9 и 1 литр и 5-ступенчатой коробкой передач. Первая версия оказалась неудачной с точки зрения внешности, и в начале 1970-х появился более гармоничный хэтчбек с двумя дверями, стилистически близкий к ВАЗ-2101. Тем не менее, до появления в серии «Таврии» оставалось ещё около 15 лет.



Фото: Carsweek.ru



Фото: Carsweek.ru

Экспортные надежды и неудачные попытки

В 1993 году на базе «Таврии» был построен экспериментальный автомобиль с мягкой задней частью крыши, ориентированный на зарубежные рынки. Однако дальше стадии нескольких опытных экземпляров проект не продвинулся.



Фото: Carsweek.ru

Таким образом, история завода ЗАЗ — это череда смелых экспериментов и неосуществлённых разработок, свидетельствующих о попытках советской автомобильной промышленности расширять свой потенциал, сохраняя при этом доступность и простоту.

Источник и фото: zr.ru