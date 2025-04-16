Производство гибридной версии Honda Civic перенесут из Японии в США.

Автомобильный гигант Honda принял решение о переносе производства гибридной версии модели Civic из Японии в США. Согласно информации, полученной из Bloomberg, это изменение будет осуществлено в ближайшее время.

Недавно стало известно, что выпуск обновленной версии Honda Civic уже стартовал в феврале текущего года на заводе в Японии. Планируется, что производство будет переведено в штат Индиана (США) уже летом.

Представители компании отметили, что такое решение было принято в связи с рядом внешних факторов, включая введение новых тарифов на импорт автомобилей.

Издание подчеркивает, что Honda является одним из наиболее популярных зарубежных брендов на территории Соединенных Штатов. По словам руководства компании, ежегодно из Мексики в США поступает около 160 тысяч автомобилей марки Honda. В то же время в Мексике производственные планы компании, по их словам, останутся неизменными.

Напомним, что в США был введен 25-процентный налог на импорт автомобилей. По мнению американских властей, этот шаг направлен на стимулирование возвращения производства автомобилей на территорию США с целью развития автомобильной промышленности.

Ранее сообщалось, что компания Volkswagen временно прекратила поставки своих автомобилей из Мексики и Европы на американский рынок, сославшись на изменения в таможенной политике.