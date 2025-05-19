Рост продаж новых мотоциклов в апреле составил 13%

По информации агентства «АВТОСТАТ», в апреле текущего года в России было реализовано 8 457 новых мотоциклов – что на 13% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот рост продаж наблюдается уже 26 месяцев подряд, что свидетельствует о стабильном положительном тренде в данном сегменте рынка.

На данный момент лидером среди производителей по объемам продаж новых мотоциклов является компания Regulmoto, реализовавшая 1 700 единиц продукции (+27%). За ней следуют Racer и Motoland с одинаковым результатом в 731 экземпляр, однако Racer показал рост на 46%, в то время как у Motoland отмечается снижение на 1%. Также в пятерку лидеров вошли Voge (620 шт.; -4%) и Kayo (419 шт.; +50%). Ни один бренд не превысил отметку в 400 проданных мотоциклов.

Самой востребованной моделью на российском рынке мототехники стал Motoland XF300, общее количество проданных которой достигло 548 штук. Также в пятерку популярных моделей вошли Racer RC300 (351 шт.), Regulmoto Sport (329 шт.), Voge DS (228 шт.) и Racer RC250 (189 шт.).

Суммарно за первые четыре месяца 2025 года в России было продано 13,7 тысяч новых мотоциклов, что на 24% превышает показатели за аналогичный период 2024 года.