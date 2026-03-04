В феврале продажи новых LCV снизились на 28%

В России за февраль было реализовано свыше 4,5 тысячи новых легких коммерческих автомобилей (LCV). Об этом сообщили аналитики агентства «АВТОСТАТ» на онлайн-эфире «АВТОСТАТ Оперативка», ссылаясь на данные АО «ППК»* и собственные исследования. При этом в статистику LCV не включены некоторые модели пикапов, которые эксперты относят к легковым машинам.

Согласно опубликованным данным, продажи легких коммерческих автомобилей в последний месяц зимы увеличились на 2% по сравнению с январем текущего года. Однако этот показатель оказался на 27,5% ниже, чем в феврале прошлого года.

Лидером российского рынка LCV в феврале остался отечественный бренд GAZ, сумевший реализовать 2 356 автомобилей. Вторую позицию занял УАЗ с результатом в 595 проданных машин. Третье место досталось LADA, которая реализовала 548 единиц легкой коммерческой техники. В пятерку лидеров также вошли российский Sollers и японская Isuzu, чьи показатели составили 335 и 138 автомобилей соответственно.

Если рассматривать итоги двух месяцев 2026 года, то за этот период в стране было продано почти 9 тысяч легких коммерческих автомобилей. Этот результат на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

