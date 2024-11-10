В октябре продажи новых автобусов увеличились на 60%

По последним данным агентства "АВТОСТАТ", объем продаж новых автобусов в России за октябрь 2024 года увеличился до 1 707 единиц. Это на 60% больше, чем в октябре предыдущего года.

Лидером среди производителей стал отечественный бренд PAZ, доля которого на рынке составила треть от общего объема, с продажами 569 автобусов за второй месяц осени. На втором месте оказался российский производитель LIAZ, реализовавший 290 транспортных средств. Замыкает тройку лидеров китайская марка Yutong с результатом 264 проданных автобусов. Также в топ-5 вошли выпускаемые в России марки NEFAZ и KAMAZ, с продажами 104 и 100 единиц соответственно.

Среди популярных моделей автобусов за октябрь 2024 года первое место занял PAZ 3204, количество проданных которых составило 362 штуки. На втором месте идет LIAZ 5292, реализованных 204 шт., а на третьем – PAZ 3205, которых было продано 130. Также в лидерах продаж оказались NEFAZ 5299 (104 шт.) и Yutong ZK6128H (93 шт.).

В целом за первые 10 месяцев 2024 года было продано 15 572 новых автобуса, что на 20% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.