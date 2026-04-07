На 14-й неделе 2026 года зафиксирован рекордный уровень продаж новых автобусов



Продажи новых автобусов в России достигли рекорда 2026 года — за неделю реализовано 321 автобус, лидером рынка стал белорусский МАЗ-303.
Демид Поршнев
07.04.2026, 08:03·1 мин
На прошедшей неделе, которая стала 14-й по счету, продажи новых автобусов в России достигли максимального уровня в текущем году. Об этом сообщают специалисты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на информацию от АО «ППК»*.

С 30 марта по 5 апреля 2026 года в стране было реализовано 321 новый автобус. Этот показатель стал рекордным для одной недели, впервые в 2026 году превысив отметку в 300 проданных единиц.

Эксперты отмечают, что вторую неделю подряд лидером среди марок новых автобусов на российском рынке становится белорусский МАЗ. За отчетный период было реализовано 93 автобуса этого бренда. На последующих позициях расположились российские производители: ПАЗ с показателем 82 проданных автобуса, ЛИАЗ — 51, и НЕФАЗ — 48 единиц.

В модельном рейтинге впервые на вершине оказался МАЗ-303, продажи которого составили 93 экземпляра. Вторая строчка досталась ПАЗ-3204 — 53 реализованных автобуса. Замыкает тройку лидер предыдущей недели — НЕФАЗ-5299, результат которого составил 48 единиц.

