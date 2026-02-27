В 2025 году продажи автомобилей на Ozon увеличились в 2,5 раза

В 2025 году на маркетплейсе Ozon было продано свыше 2 300 автомобилей, что в 2,5 раза превышает показатели предыдущего года. Особенно заметный всплеск продаж пришёлся на июль.

Эти данные были озвучены руководителем направления «Транспортные средства» Ozon Auto Фаридом Шакировым в ходе форума автобизнеса «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», организованного агентством «АВТОСТАТ».

Среди брендов на платформе лидируют Chery с 27% от общего числа проданных автомобилей и Changan, доля которого составила 24%. На следующих позициях расположились Haval, Geely, Belgee и LADA — каждая из этих марок заняла по 6% рынка. Также в топ-10 вошли TENET и OMODA с результатом по 5%, Kaiyi с 4% и BAIC с 2%.

География покупок автомобилей через Ozon в 2025 году сместилась в сторону регионов. В то время как годом ранее Москва и Московская область обеспечивали 55% продаж, в 2025 году их доля снизилась до 32%. Южные регионы страны также заняли 32%. На долю покупателей из Поволжья пришлось 14%, Санкт-Петербурга — 8%, а Центральной части России — 7%.