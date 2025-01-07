Практически неизбежны проблемы: определены самые ненадежные автомобили с бензиновым двигателем

Эксперты страховой компании MotorEasy и британского портала WhatCar обнародовали результаты опроса, которые пришлись по вкусу автовладельцам. Согласно данным исследования, BMW 4-Series в кузове купе и кабриолет оказались на первом месте по количеству проблем, с которыми сталкиваются владельцы этих автомобилей на вторичном рынке.

Каждый четвертый владелец купе и кабриолета BMW 4-Series, выпущенных с 2013 по 2020 год, выразил негодование по поводу различных поломок за последние два года. По словам респондентов, наибольшие проблемы вызывают аккумулятор, кондиционер и тормозная система. Также отмечались неполадки с двигателем, топливной системой и электрикой.

По результатам опроса, в 33% случаев участникам удалось устранить поломки за счет гарантийного обслуживания от производителя, что освободило их от дополнительных финансовых затрат. Большинству владельцев пришлось самостоятельно оплачивать ремонт, причем сумма нередко достигала 1000 фунтов или около 128 тыс. рублей.

Кроме повсеместных поломок, владельцы BMW 4-Series жаловались на продолжительное время, проведенное машиной на ремонте. По данным опроса, половина владельцев тратила в сервисе более одной недели на устранение неполадок.

На вторичном автомобильном рынке России представлен широкий ассортимент BMW 4-Series, включая кабриолеты и купе. В Москве можно приобрести купе 2018 года выпуска с пробегом более 120 тыс. км за около 2,7 млн рублей и шестилетний кабриолет с 2,0-литровым мотором за 3,3 млн рублей.

Помимо BMW 4-Series, в рейтинг самых проблемных бензиновых автомобилей также попали MG ZS и Fiat 500. MG ZS выпускается с 2017 года, в то время как Fiat 500 радует владельцев с 2008 года.

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