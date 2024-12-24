Надежды на Риккардо в прахе: "Все надеялись, что он станет чемпионом"

Бывший инженер команды McLaren Марк Пристли утверждает, что у гонщика Даниэля Риккардо были все пререквизиты для завоевания чемпионского титула в Формуле 1.

«Даниэль Риккардо безусловно мог бы выстать в ряду чемпионов в течение своей карьеры. У него был настоящий талант. Он был одним из немногих партнеров Макса, кто мог бороться с ним на равных», - заявил Марк Пристли.

«Очень жаль, что карьера Риккардо развивалась именно так. Взглянув назад, становится очевидно, что решение покинуть Red Bull и присоединиться к Renault было ошибочным», - добавил специалист.

«Все надеялись увидеть его как мирового чемпиона. У него была преданность делу, скорость и выдающиеся личностные качества, которые характерны для чемпионов мира», - подытожил Пристли.