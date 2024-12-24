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Надежды на Риккардо в прахе: "Все надеялись, что он станет чемпионом"

Даниэль Риккардо потенциально мог стать чемпионом F1, считает бывший механик McLaren Марк Пристли. Решение покинуть Red Bull назвал ошибкой.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.12.2024, 11:22·1 мин
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Фото: F1news.ru

Бывший инженер команды McLaren Марк Пристли утверждает, что у гонщика Даниэля Риккардо были все пререквизиты для завоевания чемпионского титула в Формуле 1.

«Даниэль Риккардо безусловно мог бы выстать в ряду чемпионов в течение своей карьеры. У него был настоящий талант. Он был одним из немногих партнеров Макса, кто мог бороться с ним на равных», - заявил Марк Пристли.

«Очень жаль, что карьера Риккардо развивалась именно так. Взглянув назад, становится очевидно, что решение покинуть Red Bull и присоединиться к Renault было ошибочным», - добавил специалист.

«Все надеялись увидеть его как мирового чемпиона. У него была преданность делу, скорость и выдающиеся личностные качества, которые характерны для чемпионов мира», - подытожил Пристли.

Источник

Даниэль Риккардо (84)

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