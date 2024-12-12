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Появление Колапинто придало Элбону дополнительной мотивации.

Руководитель команды Williams Джеймс Ваулз выделил три ключевых позитивных момента в связи с решением о замене Логана Сержанта на Франко Колапинто.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.12.2024, 10:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель команды Williams Джеймс Ваулз выделил три ключевых позитивных момента в связи с решением о замене Логана Сержанта на Франко Колапинто.

По мнению Ваулза, Франко проявил себя как счастливый и позитивный гонщик, что отражалось в его высказываниях в интервью и настроении в команде. Его пребывание создало единство в коллективе и подтолкнуло его к выступлениям в Формуле 1.

Далее, приход Колапинто послужил стимулом для Элбона. Это позволило команде работать с двумя пилотами, исследовать новые подходы и настройки, что в свою очередь сделало коллектив сильнее. Вызов, брошенный Франко, подтолкнул к росту каждого участника команды.

В завершение, Ваулз отметил уверенность в будущем, которую почувствовала команда. Молодежная академия Williams, в которой участвует и Франко, является успешной и перспективной. Руководство готово предоставить шанс молодым гонщикам, начиная с самого раннего возраста, и успехи Колапинто лишь подчеркивают важность данной стратегии.

Источник

Джеймс Ваулз (36)Франко Колапинто (32)Williams (165)

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