Годовая прибыль Toyota в России увеличилась почти на 16%

Чистая прибыль Тойота Мотор в России за 2025 год выросла на 15,8% до 2,85 млрд рублей на фоне снижения выручки и роста продаж новых автомобилей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.04.2026, 08:02·2 мин
Фото: Autostat.ru

По итогам 2025 года ООО «Тойота Мотор» отчиталось о чистой прибыли в размере 2,85 млрд рублей. Согласно информации, предоставленной Авто Mail.ru со ссылкой на финансовую отчетность по РСБУ, данный показатель оказался на 15,8% выше результата 2024 года.

Несмотря на рост прибыли, выручка компании за отчетный период снизилась на 8,9%. В 2024 году этот показатель составлял 7,22 млрд рублей, тогда как в 2025-м — уже 6,58 млрд рублей. Как отмечается, увеличить чистую прибыль удалось за счет оптимизации расходов, сохранения рентабельности сервисного направления и продолжения поставок комплектующих.

Напомним, что официальные поставки автомобилей Toyota на российский рынок были прекращены еще в 2022 году. Тем не менее, компания продолжает выполнять гарантийные и сервисные обязательства перед клиентами и поддерживает работу дилерской сети в стране.

Ранее агентство «АВТОСТАТ» сообщало, ссылаясь на сведения АО «ППК», что в 2025 году в России было реализовано 29 144 новых автомобиля Toyota. Это на 40,3% больше, чем годом ранее. Доля японского бренда на рынке выросла с 1,3% до 2,2%, благодаря чему Toyota вошла в десятку лидеров российского авторынка.

Портал также отмечает, что компания получает доход не только от продажи запчастей и сервисных услуг, но и сохраняет возможность реализовывать новые автомобили на территории РФ с помощью аффилированных структур.

Вопросы финансовых показателей в автомобильном бизнесе будут детально рассмотрены на форуме «ФинАвто – 2026. Финансовые инструменты авторынка». Мероприятие, организованное агентством «АВТОСТАТ», пройдет 22 апреля в Москве в отеле «МонАрх» по адресу Ленинградский проспект, 31А, строение 1.

