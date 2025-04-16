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Бренд Exeed представит россиянам две гибридные модели

Гибридный Exeed RX: 503 л.с. и 1,2 тыс. км хода! Новый Exeed VX: 619 л.с. и 920 Нм. Автомобили смогут покупать у дилеров кроссоверы Jaecoo J7 российской сборки.
А
Антон Звонкий
16.04.2025, 16:02·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Гибридный Exeed RX будет оснащен бензиновым двигателем и тремя электромоторами, включая генератор. Максимальная мощность достигает 503 лошадиных сил, в то время как номинальная равна 305 л.с. Общий запас хода составит 1,2 тысячи километров, передает Quto.

Exeed VX, также гибридный, использует комбинированную силовую установку C-DM. Этот кроссовер недавно появился на рынке. Его оснащает 156-сильный турбированный мотор объемом 1,5 литра. Суммарная мощность гибридной системы составляет 619 л.с. и 920 Нм.

Емкость верхней батареи составляет 34,5 кВт·ч. Этого должно быть достаточно для преодоления 143 километров на одном заряде. Общий запас хода, согласно заявлению производителя, составляет 1 209 километров.

Ранее стало известно, что китайские кроссоверы Jaecoo J7 собираются дилерами в России и уже доступны для покупки.

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