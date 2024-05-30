Что интересного в новой гоночной BMW за 56 млн рублей?

Предстоящий 24-часовой марафон ADAC RAVENOL 24h Nürburgring собирает обширное внимание участников и болельщиков. Компания BMW анонсировала презентацию EVO-версии своего гоночного BMW M4 GT3 в преддверии старта гонки 30 мая. Автомобиль порадует ценителей новым защитным покрытием, а также обновленными зеркалами, воздухозаборниками и антикрылом.

Разработчики обещают, что новый BMW M4 GT3 EVO сможет принимать участие в соревнованиях уже с грядущего сезона. Цена на оптимизированную модель составит 578 000 евро или около 56 млн рублей по текущему обменному курсу.

Автомобиль BMW M4 GT3 с обновленным пакетом EVO выделяется оригинальной отделкой кузова, прозрачными стеклами Makrolon, бортовым компьютером BMW M Track Cockpit и уникальным рулём, спроектированным совместно с компанией Fanatec.

Под капотом гоночного автомобиля BMW располагается рядный шестицилиндровый турбированный двигатель P58 M TwinPower объемом 3,0 литра и мощностью 590 лошадиных сил. Силовая установка работает в связке с гоночной шестиступенчатой коробкой передач Xtrac и электрогидравлическим сцеплением.

Недавно стало известно, что в ближайшее время с производства сойдут две знаковые модели спорткаров, один из которых выпускается всемирно известным брендом BMW. Подробности об этом анонсировали в публикации «Автоновости дня».