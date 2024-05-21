Увидеть, «Газель NN» превращенную в мобиль на отечественном ходу

Автомобильная компания «Современные транспортные технологии» представила обновленную версию специализированной машины для скорой медицинской помощи на базе модели «Газель NN».

Как отмечается в официальном сообщении представителей компании, новый реанимобиль, построенный на базе «Газели NN», создан на длинном шасси с увеличенным кузовом, который идеально подходит для транспортировки пациентов на большие расстояния. Внутреннее помещение автомобиля поражает своим современным дизайном, а правильное расположение мебели, стеллажей и медицинского оборудования способствует увеличению рабочего пространства, обеспечивая максимум комфорта для медицинского персонала, особенно при проведении неотложных медицинских мероприятий в пути.

Одноподвесная конструкция заднего моста способствует дополнительному освобождению внутреннего пространства благодаря компактным колесным аркам, а высокий потолок позволяет медицинскому персоналу свободно перемещаться в салоне. Для обеспечения плавного хода, снижения качки на неровных дорогах и возможности уменьшения клиренса при погрузке пациентов на стационар, автомобиль снабжен пневматической задней подвеской. В салоне также присутствует система рельсов для крепления медицинского оборудования, облегчающая работу медперсонала с различными по размерам медицинскими приборами, а также медицинская мебель из металлопластика, которая отличается легким весом, высокой прочностью и удобством в уборке.