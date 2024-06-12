Чем интересен новый пятидверный Mini Cooper?

Несколько месяцев спустя после того, как была представлена новая трехдверная модель Mini Cooper, компания Mini официально анонсировала выпуск пятидверной версии. Представители Mini называют новинку уникальным автомобилем в своем классе, который сочетает в себе традиционный дизайн и современный стиль.

По размерам пятидверный Mini Cooper очень похож на своего предшественника, и внешне он практически не отличается от трехдверной модели. Длина кузова составляет 4036 мм, ширина — 1744 мм, высота — 1464 мм.

В сравнении с трехдверным вариантом, колесная база у пятидверной модели увеличилась на 72 мм, а длина кузова стала больше на 172 мм. Это позволило увеличить пассажирский салон: в нем с комфортом разместятся до пяти человек. Благодаря складывающимся задним сиденьям в пропорции 60 на 40 объем багажного отделения можно увеличить с 275 литров до 925 литров.

Маленькие габариты, короткие свесы и небольшой диаметр разворота в 11,4 м делают Mini Cooper 5 Door идеальным автомобилем для городской жизни. Он может легко маневрировать даже на узких улицах и в ограниченных пространствах.

Пятидверная модель Mini Cooper оснащается тремяцилиндровым 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 156 л.с. в версии C и 2,0-литровой бензиновой турбиной мощностью 204 л.с. в версии S.

Новый пятидверный Mini Cooper будет доступен в одиннадцати различных цветах кузова, с возможностью выбора трех контрастных цветов для крыши, а также в четырех вариантах отделки салона. Пока не объявлены точные цены и дата начала продаж.

Напомним, в апреле этого года Mini показала пятидверный хэтчбек Mini Aceman, который был создан на полностью электрической платформе. Подробнее о нем можно узнать из материалов портала «Автоновости дня».