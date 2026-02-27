Показан новый «Дастер» с доработанным днищем и запасом хода до 1500 км

Компания Dacia представила новую специальную версию кроссовера Duster под названием Spirit of Sand. Эта модификация посвящена успехам бренда в мире внедорожных гонок и отличается рядом доработок, ориентированных на улучшение внедорожных характеристик автомобиля.

Главными особенностями спецверсии стали усиленная защита двигателя и трансмиссии, а также уникальные элементы внешнего оформления. Дизайн кузова украшен графикой, напоминающей следы грязи и камней, выбрасываемых из-под колес, а в отделке использованы медно-коричневые акценты. Помимо этого, Duster Spirit of Sand получил новые 17-дюймовые колесные диски и металлические защитные пластины толщиной 6 миллиметров для защиты ключевых агрегатов.

В комплектацию кроссовера входит широкий набор оборудования. В частности, автомобиль оснащен климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, системой подогрева и камерой заднего вида с парктрониками. Такой набор опций делает версию Spirit of Sand одной из наиболее насыщенных по оснащению среди моделей Dacia Duster.

Двигатель новинки — это гибридная установка G 150 4×4, представленная Dacia в прошлом году. Она состоит из 1,2-литрового турбированного бензинового двигателя, дополненного электрической частью, отвечающей, в том числе, за привод задних колес. Совокупная мощность составляет 154 л. с., а силовая установка способна работать как на бензине, так и на газе. Производитель заявляет, что запас хода автомобиля достигает 1500 километров.

Стоимость Dacia Duster Spirit of Sand пока не раскрыта. Известно, что приобрести новинку смогут только жители Румынии, а тираж ограничится всего 500 экземплярами.

Между тем, на российском рынке продолжается спрос на Renault Duster, который выпускался в России с 2011 по 2022 год. Сейчас автомобили этой модели поступают в страну по параллельному импорту из ОАЭ. На одном из популярных сайтов объявлений стоимость Renault Duster в феврале начинается от 2 091 700 рублей.

Автор материала — Иван Бахарев.