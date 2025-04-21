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Новый внедорожник Sollers: первые изображения и характеристики

ГК «Соллерс» представила стилевой макет нового внедорожника с российской разработкой двигателя. Производство начнется в конце года на Ульяновском автозаводе. Новинка будет оснащена 200-сильным двигателем и электронными системами безопасности. В продажу поступит в следующем году.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.04.2025, 13:51·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Автоконцерн «Соллерс» представил публике первый полноразмерный макет нового внедорожника под своим собственным брендом. Об этом сообщили в официальном сообществе компании в социальной сети «ВКонтакте». Презентация макета состоялась в Китае, однако подробности пока держатся в секрете. Известно лишь, что в мероприятии принял участие Михаил Гурьянов, руководитель центра продуктового развития ГК «Соллерс».

Согласно информации, производство нового 7-местного внедорожника стартует в конце текущего года на площадке Ульяновского автозавода. Автомобиль будет оснащен 2-литровым двигателем G Turbo мощностью 200 лошадиных сил, в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Кузов модели будет пятидверным, а задние двери оснастят электроприводом. Внедорожник получит также электронные системы безопасности и помощи водителю.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в проект будет вложено 4 миллиарда рублей, а запуск новинки в серийное производство запланирован на следующий год.

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