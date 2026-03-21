Автомобиль, заказанный 15 тысяч раз всего за 34 минуты, был представлен публике

19 марта в Китае состоялась официальная презентация обновленного электроседана Xiaomi SU7. В этот же день стартовал прием предварительных заявок на покупку новой модели, который вызвал неожиданный ажиотаж: по данным компании, первые 15 тысяч автомобилей были зарезервированы всего за 34 минуты.

Расширенная линейка Xiaomi SU7 включает три комплектации — Standart, Pro и Max. Стоимость этих версий колеблется от 219 900 до 303 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,7–3,8 млн рублей по актуальному курсу. Для оформления заявки на покупку требуется внести депозит размером 5 000 юаней или порядка 62 тысяч рублей.

После рестайлинга седан получил определенные визуальные обновления. В частности, производитель внедрил новую конструкцию передней части кузова, интегрировал радар миллиметрового диапазона, а также оснастил автомобиль системой очистки камер. Среди внешних изменений – 21-дюймовые кованые колесные диски с яркими красными суппортами и затемненные зеркала. Клиентам предложен выбор из девяти различных цветовых вариантов.

Внутреннее оформление седана также было улучшено. Уже в базовой комплектации водитель и передний пассажир получат сиденья с 18 вариантами индивидуальной настройки, функцией массажа и выраженной боковой поддержкой. Для задних пассажиров предусмотрены кресла с «нулевой гравитацией». В салоне установлена трехуровневая система атмосферной подсветки, а также многофункциональный руль, отделанный кожей Nappa. Версия Max отличается наличием двухзонной панорамной крыши с возможностью затемнения.

Обновленный Xiaomi SU7 оснащен электрической силовой установкой V6s Plus с высоковольтной архитектурой. Максимальная комплектация позволяет достигать 100 км/ч за 3,08 секунды, а предельная скорость ограничена 265 км/ч. Запас хода по циклу CLTC составляет 720 км для версии Standart, до 902 км для Pro и 835 км у топовой версии Max.

