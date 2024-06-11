Apple представил новое поколение системы CarPlay. Какие изменения произошли?

Начавшаяся 10 июня всемирная конференция WWDC 2024 стала площадкой для анонса нового поколения автомобильной системы CarPlay от компании Apple. Ожидается, что официальный запуск платформы состоится в конце 2024 года.

На представленных изображениях можно увидеть новые приложения, которые станут доступны в CarPlay: Vehicle, Media и Climate. Новое поколение системы будет отличаться расширенными возможностями настройки, что позволит автопроизводителям индивидуализировать дизайн под свои автомобили.

Помимо этого, улучшенный Apple CarPlay будет поддерживать камеры заднего вида, индивидуальные уведомления о зарядке электрокаров, доступные обновления программного обеспечения для транспортного средства и многое другое.

Первые автомобили с новым поколением CarPlay планируется выпустить на рынок к концу текущего года. Однако точные сроки и модели, в которые будет интегрирована эта система, Apple пока не раскрывает.

Тем временем компания Huawei представила общественности свой новый кросс-купе под названием Luxeed. Подробности о данной модели и ее внешнем виде были представлены в материале "Автоновости дня".