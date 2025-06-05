Как выглядят дорожные камеры на телефон и ремень: распознать сложно, но можно, рассказывает представитель ГИБДД

Несколько лет назад в России были внедрены новые технологии - дорожные камеры, способные контролировать использование ремня безопасности и смартфонов во время вождения. В настоящее время подобные устройства устанавливают не только в крупных городах, но и на небольших дорогах. Эти обновленные системы отличаются от обычных камер, контролирующих скорость.

Обычные камеры легко можно заметить по дорожным знакам и информации в навигационной системе автомобиля. Однако более современные системы видеофиксации могут быть скрыты от глаз водителей на навигаторе.

Водителям важно помнить о необходимости пристегиваться и не пользоваться телефоном за рулем, однако, к сожалению, не все придерживаются этих правил. Нарушение может повлечь за собой наложение штрафа. Представитель ГИБДД поделился информацией о том, как обнаружить на дороге камеры, контролирующие ремень безопасности и использование телефона во время движения. Определить их довольно сложно, но выполнимо. По данным naavtotrasse.ru, такие системы отличаются от обычных дорожных камер, фиксирующих скорость.

Новые камеры способны "заглядывать" в салон автомобиля благодаря сильному инфракрасному прожектору. Этот механизм позволяет анализировать ситуацию внутри автомобиля. Внешне инфракрасный фонарь выглядит как черный шарик или плоский элемент.

У современных камер установлено сложное программное обеспечение, способное отличить нарушение правил дорожного движения от других ситуаций, например, когда водитель берет в руки бутылку с водой.

Ранее сообщалось, что новые камеры смогут фиксировать нарушения и штрафовать водителей за отсутствие действующего полиса ОСАГО.

Фото: unsplash.com.