Правительство упростило требования к локализации автомобилей такси

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности вынесла положительное решение по внесению изменений в закон о такси. Согласно утвержденным поправкам, автомобили такси освобождаются от балльной системы оценки локализации.

Важно отметить, что регионы получат право устанавливать минимальную долю автомобилей, произведенных на территории России или других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в парке такси. Обновления также затронут электромобили, как сообщила газета "Ведомости".

Эксперты указывают, что закрепление новых норм в законодательстве способствует увеличению спроса на отечественные автомобили со стороны таксистов, что будет являться дополнительным стимулом для развития национальной автомобильной промышленности.