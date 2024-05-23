Первая модель Mercedes-Benz из коллекционной линейки Mythos стала известна.

На базе родстера SL построен суперкар Mercedes-AMG PureSpeed под брендом Mythos. Этот концептуальный автомобиль пока представлен только своим экстерьером, без подробностей о салоне и техническом наполнении.

Mercedes-AMG PureSpeed сутью является модифицированная версия SL 2021 года. Передняя часть автомобиля стала более клиновидной, сохраняя оптику серийной модели SL. Большинство кузовных деталей также остались неизменными, хотя предполагается, что они будут сделаны из более легких материалов.

У новинки отсутствует второй ряд сидений и ветровое стекло. Дефлекторы заменили заднее стекло, а крышу и боковые стекла пришлось убрать. Опыт, накопленный Mercedes в Формуле-1, оказал значительное влияние на данную переделку. Система безопасности, схожая с формульным Halo, ответственна за защиту. Композитный обвес кузова обеспечивает улучшенную аэродинамику.

В семействе SL самым мощным является гибрид SL 63 S E Performance мощностью 816 лошадиных сил. По всей видимости, именно этот вариант послужил основой для концепции Mythos. Более простая версия SL 63 оснащена 585-сильным битурбированным V8.

Серийный выпуск Mythos запланирован на следующий год. Планируется выпустить всего 250 экземпляров данной модели.

Фото: Carsweek.ru

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