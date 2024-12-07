Льюис Хэмилтон, я видел, что у тебя на втором месте моя ракета.

В воскресенье на трассе Абу-Даби прошла захватывающая квалификация по итогам которой Ландо Норрис стал обладателем девятого поула в своей карьере. Он показал отличное время и выиграл восьмой поул в сезоне. На втором месте оказался его партнёр по команде McLaren - Оскар Пиастри, а тройку замкнул гонщик Ferrari Карлос Сайнс.
Начало сессии откладывалось из-за необходимости убрать некоторые предметы с трассы. В первой части квалификации лидировал Макс Ферстаппен, вторую часть выиграл Леклер из Ferrari, хотя его время было аннулировано. А Норрис оказался самым быстрым в финальной сессии и установил время 1:22.595.
Также важно отметить, что Хулкенберг из Haas показал отличный результат, начиная гонку с четвёртой позиции на старте. По словам экспертов, финальная гонка сезона обещает быть насыщенной и интересной для болельщиков.
Интрига в Формуле 1 сохранялась до последнего момента - текущий сезон был насыщен событиями, перемещениями гонщиков из команды в команду, разными техническими решениями. Каждый участник хотел закончить сезон достойно и на высокой ноте.
Значительное внимание уделялось также шинам Pirelli, которые привезли на гонку самые мягкие компаунды шин. Это должно сделать заезды ещё более захватывающими и позволит гонщикам показать свой максимум на последнем этапе.
Формула 1 с каждым новым этапом показывает нам невероятные поединки, драматические повороты событий, и гран-при в Абу-Даби наверняка не станет исключением из этого правила.
Источник: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Источник: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Источник: F1news.ru
Фото: F1news.ru
Результаты квалификации
|Пилот
|Команда
|1 сессия
|2 сессия
|3 сессия
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|1. Л.Норрис
|McLaren
|10
|1:23.682
|5
|5
|1:23.098
|5
|1
|1:22.595
|6
|2. О.Пиастри
|McLaren
|8
|1:23.640
|5
|6
|1:23.199
|5
|2
|1:22.804
|6
|3. К.Сайнс
|Ferrari
|3
|1:23.487
|4
|1
|1:22.985
|6
|3
|1:22.824
|6
|4. Н.Хюлкенберг
|Haas
|11
|1:23.722
|5
|3
|1:23.040
|6
|4
|1:22.886
|6
|5. М.Ферстаппен
|Red Bull
|4
|1:23.516
|6
|2
|1:22.998
|3
|5
|1:22.945
|6
|6. П.Гасли
|Alpine
|5
|1:23.548
|6
|4
|1:23.086
|6
|6
|1:22.984
|6
|7. Д.Расселл
|Mercedes
|9
|1:23.678
|7
|8
|1:23.283
|6
|7
|1:23.132
|6
|8. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|15
|1:23.794
|7
|7
|1:23.268
|6
|8
|1:23.196
|6
|9. В.Боттас
|Sauber
|2
|1:23.481
|6
|9
|1:23.341
|6
|9
|1:23.204
|3
|10. C.Перес
|Red Bull
|6
|1:23.559
|6
|10
|1:23.379
|6
|10
|1:23.264
|6
|11. Ю.Цунода
|RB
|14
|1:23.735
|6
|11
|1:23.419
|6
|12. Л.Лоусон
|RB
|13
|1:23.733
|6
|12
|1:23.472
|6
|13. Л.Стролл
|Aston Martin
|12
|1:23.729
|8
|13
|1:23.784
|6
|14. Ш.Леклер
|Ferrari
|1
|1:23.302
|6
|14
|1:23.833
|6
|15. К.Магнуссен
|Haas
|7
|1:23.632
|5
|15
|1:23.877
|6
|16. А.Элбон
|Williams
|16
|1:23.821
|6
|17. Г.Чжоу
|Sauber
|17
|1:23.880
|6
|18. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|18
|1:23.887
|7
|19. Ф.Колапинто
|Williams
|19
|1:23.912
|7
|20. Д.Дуэн
|Alpine
|20
|1:24.105
|7