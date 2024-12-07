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Льюис Хэмилтон, я видел, что у тебя на втором месте моя ракета.

В воскресенье на трассе Абу-Даби прошла захватывающая квалификация по итогам которой Ландо Норрис стал обладателем девятого поула в своей карьере. Он показал отличное время и выиграл восьмой поул в сезоне.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.12.2024, 18:32·4 мин
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Фото: F1news.ru

В воскресенье на трассе Абу-Даби прошла захватывающая квалификация по итогам которой Ландо Норрис стал обладателем девятого поула в своей карьере. Он показал отличное время и выиграл восьмой поул в сезоне. На втором месте оказался его партнёр по команде McLaren - Оскар Пиастри, а тройку замкнул гонщик Ferrari Карлос Сайнс.

Начало сессии откладывалось из-за необходимости убрать некоторые предметы с трассы. В первой части квалификации лидировал Макс Ферстаппен, вторую часть выиграл Леклер из Ferrari, хотя его время было аннулировано. А Норрис оказался самым быстрым в финальной сессии и установил время 1:22.595.

Также важно отметить, что Хулкенберг из Haas показал отличный результат, начиная гонку с четвёртой позиции на старте. По словам экспертов, финальная гонка сезона обещает быть насыщенной и интересной для болельщиков.

Интрига в Формуле 1 сохранялась до последнего момента - текущий сезон был насыщен событиями, перемещениями гонщиков из команды в команду, разными техническими решениями. Каждый участник хотел закончить сезон достойно и на высокой ноте.

Значительное внимание уделялось также шинам Pirelli, которые привезли на гонку самые мягкие компаунды шин. Это должно сделать заезды ещё более захватывающими и позволит гонщикам показать свой максимум на последнем этапе.

Формула 1 с каждым новым этапом показывает нам невероятные поединки, драматические повороты событий, и гран-при в Абу-Даби наверняка не станет исключением из этого правила.

Источник: F1news.ru

Фото: F1news.ru

Источник: F1news.ru

Фото: F1news.ru

Источник: F1news.ru

Фото: F1news.ru

Результаты квалификации

ПилотКоманда1 сессия2 сессия3 сессия
МВремяКрМВремяКрМВремяКр
1. Л.НоррисMcLaren101:23.682551:23.098511:22.5956
2. О.ПиастриMcLaren81:23.640561:23.199521:22.8046
3. К.СайнсFerrari31:23.487411:22.985631:22.8246
4. Н.ХюлкенбергHaas111:23.722531:23.040641:22.8866
5. М.ФерстаппенRed Bull41:23.516621:22.998351:22.9456
6. П.ГаслиAlpine51:23.548641:23.086661:22.9846
7. Д.РасселлMercedes91:23.678781:23.283671:23.1326
8. Ф.АлонсоAston Martin151:23.794771:23.268681:23.1966
9. В.БоттасSauber21:23.481691:23.341691:23.2043
10. C.ПересRed Bull61:23.5596101:23.3796101:23.2646
11. Ю.ЦунодаRB141:23.7356111:23.4196
12. Л.ЛоусонRB131:23.7336121:23.4726
13. Л.СтроллAston Martin121:23.7298131:23.7846
14. Ш.ЛеклерFerrari11:23.3026141:23.8336
15. К.МагнуссенHaas71:23.6325151:23.8776
16. А.ЭлбонWilliams161:23.8216
17. Г.ЧжоуSauber171:23.8806
18. Л.ХэмилтонMercedes181:23.8877
19. Ф.КолапинтоWilliams191:23.9127
20. Д.ДуэнAlpine201:24.1057

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