Льюис Хэмилтон, я видел, что у тебя на втором месте моя ракета.

В воскресенье на трассе Абу-Даби прошла захватывающая квалификация по итогам которой Ландо Норрис стал обладателем девятого поула в своей карьере. Он показал отличное время и выиграл восьмой поул в сезоне. На втором месте оказался его партнёр по команде McLaren - Оскар Пиастри, а тройку замкнул гонщик Ferrari Карлос Сайнс.

Начало сессии откладывалось из-за необходимости убрать некоторые предметы с трассы. В первой части квалификации лидировал Макс Ферстаппен, вторую часть выиграл Леклер из Ferrari, хотя его время было аннулировано. А Норрис оказался самым быстрым в финальной сессии и установил время 1:22.595.

Также важно отметить, что Хулкенберг из Haas показал отличный результат, начиная гонку с четвёртой позиции на старте. По словам экспертов, финальная гонка сезона обещает быть насыщенной и интересной для болельщиков.

Интрига в Формуле 1 сохранялась до последнего момента - текущий сезон был насыщен событиями, перемещениями гонщиков из команды в команду, разными техническими решениями. Каждый участник хотел закончить сезон достойно и на высокой ноте.

Значительное внимание уделялось также шинам Pirelli, которые привезли на гонку самые мягкие компаунды шин. Это должно сделать заезды ещё более захватывающими и позволит гонщикам показать свой максимум на последнем этапе.

Формула 1 с каждым новым этапом показывает нам невероятные поединки, драматические повороты событий, и гран-при в Абу-Даби наверняка не станет исключением из этого правила.

Источник: F1news.ru

Фото: F1news.ru

Источник: F1news.ru

Фото: F1news.ru

Источник: F1news.ru

Фото: F1news.ru

Результаты квалификации