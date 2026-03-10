Поломки из-за выбоин утроились: дождливое начало 2026 года усугубило состояние дорог Великобритании

Ежедневно в феврале в службу поддержки RAC поступало в среднем 225 сообщений о поломках, связанных с попаданием в ямы на дорогах. Представители организации отмечают, что эта цифра более чем втрое превышает аналогичные показатели за тот же период прошлого года. Причиной столь резкого роста называют одну из самых дождливых зим за последние годы.

За весь февраль почти 6 300 автомобилистов — то есть 225 человек в день — сообщили RAC, что их транспортное средство получило повреждения из-за наезда на яму. Наибольшее число обращений было зафиксировано в пятницу, 6 февраля: в этот день сервис зарегистрировал 336 подобных случаев. Это в два с половиной раза больше предыдущего максимума, зафиксированного 19 декабря 2025 года, когда число обращений достигло 141.

В феврале прошлого года среднее количество вызовов по той же причине составляло всего 66 в день. Представитель RAC по вопросам политики Саймон Уильямс объясняет рост числа поломок: «В феврале на дорогах было огромное количество стоячей воды и луж, многие из которых скрывали под собой ямы. К сожалению, очень многие водители попали в такую ловушку».

Уильямс также подчеркнул: «Такое количество осадков сложно выдерживать и самой земле, и дорожному покрытию. Мы в RAC подозреваем, что свою роль сыграла и некачественная система водоотведения, возможно, из-за того, что муниципалитеты стали реже проводить подобные работы, чем раньше».

После обильных зимних дождей условия на дорогах становятся благоприятными для образования новых ям: вода проникает в трещины асфальта, затем замерзает с понижением температуры, расширяясь и разрушая покрытие. Этот процесс можно предотвратить с помощью специальной обработки — так называемого поверхностного упрочнения.

Как сообщает Ассоциация производителей дорожных эмульсий, в 2025 году продажи битумной эмульсии, необходимой для такого вида ремонта, выросли на 25 процентов по сравнению с 2023 годом. Однако консультант и секретарь ассоциации Кевин Мо отмечает: этот показатель «все еще на 32 процента ниже объема, использовавшегося в 2012 году, до начала 11-летнего снижения применения этой важнейшей профилактической технологии».