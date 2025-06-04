Как открыть автомобиль без ключа, если запасной комплект недоступен: советы автослесаря.

Потеря ключей от автомобиля может стать настоящим кошмаром для многих поклонников автомобилей. Особенно если происшествие случилось вдали от дома, где обычно хранится запасной комплект ключей. Часто с современными автомобилями возникает проблема, что даже в случае взлома собственного транспортного средства это может оказаться бесполезным, если автомобиль запускается с помощью смарт-ключа.

Эксперт портала NaAvtotrasse.ru поделился методом быстрого доступа в салон своего автомобиля без ключа и минимального повреждения. В первую очередь рекомендуется проверить наличие дилерских центров вашего автопроизводителя поблизости. В таких местах можно быстро получить дубликат ключа, но для этого необходимо иметь при себе все документы на автомобиль.

Для старых автомобилей доступ к салону и возможность завести их могут предоставить только специалисты, поэтому без вызова эвакуатора здесь не обойтись. Однако этот вариант действенен только при наличии всех необходимых документов, поэтому крайне важно не хранить их в автомобиле. Без всех бумаг автомобиль не смогут даже доставить на СТО, так как водитель эвакуатора просто не рискует столкнуться с потенциальным угоном.

Эксперт добавил, что взлом собственного автомобиля механическим путем при помощи автомехаников может поставить перед владельцем сложную задачу. С одной стороны, специалисты быстрее справятся с простой системой безопасности. С другой стороны, это не остановит возможных злоумышленников.

Ранее сообщалось, что компания Jeep временно приостановила продажи модели Grand Cherokee 2022 года после проблем с работой ключей.

Фото: vivint.com.